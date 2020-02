Statistiche demografiche: i numeri della popolazione di Usmate Velate

I residenti sono 10.403, nel 2019 saldo naturale positivo: 87 i nuovi nati, di cui 11 stranieri

(mi-lorenteggio.com) Usmate con Velate, 11 febbraio 2020 – Cresce in modo contenuto la popolazione residente, con un saldo migratorio positivo e con un saldo naturale che fa registrare più nati che morti. Ne consegue che i cittadini di Usmate Velate in data 31 dicembre 2019 sono complessivamente 10.403, con una leggera predominanza femminile (5.258, pari al 50,5%) rispetto a quella maschile (5.145).

Sono questi alcuni dei numeri statistici relativo al Comune di Usmate Velate, statistiche demografiche che confermano un leggero incremento rispetto alla fine del 2018 quando i residenti erano 10.331.

La crescita è dettata in parte dal saldo naturale positivo: 87 i nuovi nati nel corso del 2019 (46 femmine e 41 maschietti, sono 11 i nuovi nati stranieri di cui 5 maschi e 6 femmine) a fronte di 78 morti, equamente divisi fra uomini e donne, tutti italiani.

La voce di maggior peso per il moderato incremento della popolazione deriva dal numero di nuovi residenti: 381 i cittadini che si sono trasferiti a vivere ad Usmate Velate nel corso del 2019 provenienti da altri Comuni italiani, 332 quelli che invece hanno scelto di spostarsi in altri Comuni. Sono invece di più i cittadini che hanno lasciato il territorio per trasferirsi all’estero (37, di cui 22 donne) rispetto a quelli che sono “rientrati” ad Usmate Velate dopo un’esperienza oltre frontiera (32, equamente divisi per sesso).

Il totale dei nuovi iscritti, comprendendo tutte le voci, è di 426 residenti, a fronte dei 369 che hanno invece lasciato il territorio, con un saldo positivo complessivo di 57.

Un trend simile è quello seguito dalla popolazione straniera che è composta complessivamente da 875 persone (472 donne, pari al 53,9%) e rappresenta l’8.4% del totale, in linea con la media italiana. I nuovi cittadini stranieri nell’arco del 2019 sono stati 81 (46 provenienti da altri Comuni, 27 provenienti dall’estero), mentre 67 sono i cittadini stranieri che da Usmate Velate hanno scelto di spostarsi o in altri Comuni italiani (43) o si sono spostati all’estero (10).

Il numero di famiglie totali sale a quota 4.455, di queste 398 sono composte da almeno un cittadino straniero.

