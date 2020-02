Sulbiate. Intossicazione da monossido a Cascina Cazzulo: intera famiglia in coma in ospedale

(mi-Lorenteggio.com) Sulbiate, 11 febbraio 2020 . Questa sera alle ore 18:27 in un appartamento sito in Cascina Cazzulo,per una intossicazione da monossido di carbonio, una famiglia di 3 persone, è stata portata in ospedale in codice rosso, dopo esser stata soccorsa dal personale sanitario dell’elisoccorso, di quello di due ambulanze e dai Vigili del Fuoco.

Il papà, G. S., di 49 anni, è stato trovato in coma e dopo esser stato intubato è stato trasportato in codice rosso al Niguarda.

La moglie, W. A., di 35 anni, è stata trasportata presso l’ospedale di Zingonia, in codice rosso e in coma, ed è stata sottoposta in terapia iperbarica

Il bambino, di anni 10, G. I. apparentemente senza danni neurologici, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda.

V. A.