(mi-Lorenteggio.com) Sondrio, 11 febbraio 2020 – In via Valeriana Vecchia a Trona per lo scoperchiamento di un tetto di un capannone causa vento forte, una donna di 71 anni, S.A., è deceduta sul colpo, per il trauma causati dai detriti volanti del tetto.

Intervenuti mezzi di soccorso avanzato, mentre, l’elicottero è stato impossibilitato all’atterraggio causa forte vento.

V. A.