Trezzano. Furto in una ditta, due in manette

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 11 febbraio 2020 Stamattina, a Milano e Gambolò (PV), i Carabinieri di Trezzano sul Naviglio, hanno arrestato:

– L. L., nato a Manfredonia (FG) classe 1986;

– B. C., nato a Torre del Greco(NA), classe 1973;

entrambi nullafacenti, censurati.

I Carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale Ordinario di Milano – Sezione G.i.p., perchè ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso, avvenuto lo scorso 15 novembre 2019 ai danni della ditta “RMF s.r.l.” (operante settore edile), sita in Trezzano sul Naviglio, in via Copernico n. 54.

I due, nell’occasione, dopo essersi introdotti nell’azienda, dopo aver scassinato la porta, rubarono attrezzatura edile del valore di circa 5.000 euro, dandosi poi a precipitosa fuga a bordo di una Citroen C3

Le indagini sono state condotte anche mediante l’analisi dei sistemi di video-sorveglianza privati e comunali nonchè sugli accertamenti sull’autovettura utilizzata.

Gli arrestati sono stati associati presso casa circondariale di Milano San Vittore e Vigevano (PV).

V. A.