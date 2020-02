Trezzano. La Croce Verde dona 10 aceri alla scuola

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 11 febbraio 2020 – Associazionismo, volontariato, solidarietà, tutela ambientale, collaborazione. C’è tutto questo nella bella iniziativa della Croce Verde di Trezzano, una delle associazioni più importanti e vive della città, che ha deciso di donare dieci aceri al Comune e alla scuola vicina alla sua sede di via Benedetto Croce. I volontari dell’associazione, con la collaborazione della Protezione Civile, questa mattina li hanno piantati nel giardino della scuola primaria di via IV Novembre.

Vengono sostituiti – aumentando il patrimonio verde comunale – i due alberi e l’arbusto nell’area esterna della sede della Croce Verde, tagliati per lasciare posto al parcheggio per i mezzi di soccorso.

“Ringrazio i volontari della Croce Verde – dichiara il sindaco Fabio Bottero – per l’iniziativa di questa mattina. Oltre a salvare tante vite prestando soccorso, hanno trovato il tempo e la volontà di donare alla città un piccolo polmone verde: volontariato che si aggiunge a volontariato a tutela dell’ambiente. Ringrazio anche la Cava Merlini per il sostegno alla Croce Verde con alberi, personale e mezzi per il trasporto. Una bella sinergia, grazie a chi ha sempre a cuore la nostra città”.

