Violazione Daspo, arrestato capo ultrà Inter

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 febbraio 2020 – Ieri pomeriggio, gli agenti della Digos della Questura di Milano hanno arrestato in flagranza differita un noto capo ultras della Curva Nord interista. Il provvedimento scaturisce dall’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dello stadio Meazza, nelle quali è stato riconosciuto l’uomo tra il gruppo di tifosi nerazzurri all’esterno dell’impianto sportivo pochi istanti dopo l’intervento delle FF.OO, resosi necessario seguito del lancio di bottiglie effettuato dagli ultras contro i contingenti di Polizia e Carabinieri nel piazzale A. Moratti.

Le immagini analizzate attestano la presenza dell’uomo allo stadio circa due ore dall’inizio della partita calcio, in violazione del provvedimento di DASPO a suo carico.

Inoltre, nella giornata di ieri, nei confronti del tifoso del Nizza che aveva partecipato ai noti disordini già arrestato domenica sera per resistenza a pubblico ufficiale, è stato emesso dal Questore di Milano il provvedimento di DASPO per 3 anni.

Redazione