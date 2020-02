Ama Rozzano si è aggiudicata all’asta il centro sportivo di via Perseghetto

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 12 febbraio 2020 – Rientra nelle proprietà comunali l’immobile messo in vendita dalla curatela per sanare i debiti causati dalla ex municipalizzata Api.

“Grazie alle precedenti amministrazioni e alla discutibile gestione ci troviamo ad affrontare numerosi problemi – commenta il sindaco Gianni Ferretti. Per noi era un dovere tornare in possesso della struttura frequentata da molti cittadini e dare continuità alle molteplici attività sportive. Ama Rozzano si è aggiudicata all’asta il centro sportivo per una somma di circa 800mila euro. Una cifra importante, che poteva essere utilizzata per altre finalità.”

Quello di Ama Sport è un moderno impianto dedicato a chi ama fare sport nell’acqua e in cui è possibile praticare moltissime discipline alternative al classico nuoto. Molto utilizzato dalla cittadinanza, il centro registra un record di iscrizioni nell’attuale stagione, con il triplo degli utenti iscritti rispetto allo scorso anno.