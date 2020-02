Buccinasco. A Carnevale “Vacanze con noi!”

Giovedì 27 e venerdì 28 febbraio il progetto per aiutare le famiglie che lavorano anche durante il periodo di chiusura delle scuole per le festività, con attività giornaliere presso la scuola 1° Maggio per bambini della scuola dell’infanzia e della primaria . Iscrizioni entro venerdì 21 febbraio

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 12 febbraio 2020 – Dopo il successo del servizio durante le vacanze natalizie, l’assessorato al Welfare e innovazione sociale del Comune di Buccinasco, in collaborazione con la cooperativa Solidarietà & Servizi, ripropone anche in occasione del Carnevale il progetto “Vacanze con noi!”. Attività ludiche e didattiche, laboratori e momenti di relax e relazione, presso la scuola 1° Maggio, rivolti ai bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie i cui genitori lavorano giovedì 27 e venerdì 28 febbraio, giorni di chiusura delle scuole.

“Con la chiusura delle scuole – spiega l’assessora Rosa Palone – molti genitori devono organizzarsi per affidare i propri figli a nonni o baby sitter mentre loro sono al lavoro. A chi non ha a disposizione giorni di ferie, proponiamo il progetto ‘Vacanze con noi’ a cura di educatori professionali che potranno offrire ai loro figli occasioni di divertimento e sperimentazione insieme ai loro coetanei”.

Il servizio è rivolto ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. I giorni di attività saranno giovedì 27 e venerdì 28 febbraio dalle 7.30 alle 18. La quota giornaliera è di 13 euro (23 euro per i non residenti che frequentano le scuole di Buccinasco) + l’eventuale pasto (garantito con le stesse modalità di pagamento e costi della refezione scolastica).

Modalità di iscrizione

È possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito del Comune e dal sito di Solidarietà & Servizi (www.solidarietaeservizi.it) e inviarlo a buccinasco.vacanzeconnoi@solidarietaeservizi.it. Le iscrizioni chiuderanno venerdì 21 febbraio.

Giornata tipo

Ore 7.30 – 9 > accoglienza

Ore 9 – 11.15 > attività strutturate

Ore 11.15 -11.45 > giochi liberi

Ore 11.45 – 12 > preparazione al pranzo

Ore 12 -12.30 > 1° uscita senza pranzo

Ore 12 – 13 > pranzo

Ore 13 – 14.30 > giochi liberi e relax

Ore 14 – 14.30 > 2° uscita o eventuale rientro

Ore 14.30 – 17 > attività guidate con laboratori e giochi

Ore 17 – 18 > relax e giochi musicali