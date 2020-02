Buccinasco. Marito e padre violento finisce a San Vittore

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 12 febbraio 2020 – I Carabinieri della locale stazione, dopo una attività di indagine, ha arrestato un uomo di 55 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, commesso ai danni della moglie e dei figli conviventi.

I militari hanno appurato che l’uomo, mediante condotte reiterate nel tempo, consistenti in ingiurie, percosse ed aggressioni fisiche anche con l’uso di coltelli da cucina, maltrattava la moglie. Tra le scuse anche la gelosia. L’ uomo inoltre, in alcune circostanze, aveva minacciato i propri figli (classe 1996 e 2002), costringendo così il proprio nucleo familiare a vivere in un costante stato di terrore.

Testimoni e l’acquisizione dei referti medici hanno confermato quanto rilevato dalle indagini dei Carabinieri, che lo hanno fermato e portato in carcere.

V. A.