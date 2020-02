Lissone. Il Wi-Fi raggiunge la Scuola Piermarini

Si amplia la copertura Wi-Fi presente sul territorio comunale

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 12 febbraio 2020 – Nei giorni scorsi, l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto che riguarda l’estensione del Wi-Fi alla Scuola materna Piermarini, plesso che aveva manifestato l’interesse ad essere collegato all’accesso internet a banda larga del sistema wi-fi pubblico.

Una necessità avallata dal Comune in modo tale da permettere alla Scuola dell’infanzia – come già è stato fatto per le altre scuole elementari e medie del territorio oltre che per la scuola materna “Tiglio” – di poter usufruire della nuova connettività internet.

L’entrata a regime del servizio è prevista per le prossime settimane: verrà infatti acquistata e posizionata un’antenna da esterno ricevente, per il segnale proveniente dalla scuola Tasso, e un Access Point da interno posizionato in modo tale da garantire la copertura.

“L’Amministrazione Comunale di Lissone si dimostra al passo coi tempi della sharing economy – sottolinea Domenico Colnaghi, assessore con delega all’Innovazione Tecnologica – il wi-fi è uno strumento free a disposizione di tutti, soprattutto delle scuole e dei ragazzi che vivono e studiano in una città che si sta innovando. Il wi-fi consentirà a tutti i cittadini di fruire dei servizi digitali del Comune, fra i quali lo Sportello telematico e il sistema di pagamento PagoPA, quest’ultimo in continua evoluzione”.

Aumentano quindi le zone del territorio coperte dal servizio Wì-Fì pubblico sul territorio comunale, ampliando un progetto avviato nel 2016 che vede oggi iscritti oltre 15.000 utenti che possono “navigare” a costo zero collegandosi agli hotspot pubblici previa registrazione.

Nel corso del 2019, l’estensione del Wi-Fi ha riguardato il Museo d’Arte Contemporanea (interno), l’Ex Osservatorio Colore – ex Scalo Merci (interno), Villa Reati (interno), Villa Magatti (interno), la Ciclofficina, il Centro Civico Bareggia e ambulatori, il Centro civico Santa Margherita e ambulatori medici, l’Area Mercato di Santa Margherita, il Centro sportivo “Edoardo Mauri”, il Centro sportivo di via Cilea, l’area di ingresso scuole Croce e Dante, il Fronte scuola Buonarroti e Centro sportivo, il Campo sportivo Campagnola Don Bosco, il Palazzetto sportivo Ripamonti, il Centro sportivo “Brugola”, i palazzetti delle scuole Moro e San Mauro e i giardini pubblici di via Giotto.

Le nuove aree Wi-Fi si aggiungono a quelle già in essere, dislocate in più punti del territorio.

È attiva la navigazione “free” in Piazza Libertà e all’interno di Palazzo Terragni, all’esterno del Museo e nelle immediate vicinanze della stazione, dentro e fuori la Biblioteca civica di Piazza IV Novembre. Wi-fi attivo all’esterno e all’interno del centro giovanile Cubotto e nei locali dell’ex Asml.

Si naviga con wi-fi poi in alcune delle aree verdi più importanti del territorio: nei giardini di via don Minzoni, in quelli di piazza Caduti di via Fani e nell’area verde attigua alla Casa di riposo RSA Agostoni. Rete “free” operativa anche nei giardini di via Piermarini, nell’area giochi di viale della Repubblica limitrofa alla caserma dei Vigili del fuoco, nei giardinetti all’esterno del cimitero e nello spiazzo del Mercato di Santa Margherita.