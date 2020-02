RICERCA, VICEPRESIDENTE F.SALA: 2 MILIONI DI EURO PER ‘TRASFERIMENTO TECNOLOGICO’ IRCCS LOMBARDIA

SI E’ SVOLTA OGGI QUARTA EDIZIONE DELLA ‘GIORNATA DELL’INVENTORE’

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 12 febbraio 2020 – Si e’ svolta oggi la quarta edizione

della ‘Giornata dell’Inventore’, un momento ideato dal

Policlinico di Milano per valorizzare il lavoro dei ricercatori.

Si tratta di un evento per mettere in vetrina il meglio delle

scoperte fatte nei quattro IRCCS pubblici lombardi, che sono

parte dell’iniziativa.

Gli Irccs in Lombardia fanno infatti ricerca ad altissimo

livello, e sono una fucina di invenzioni e brevetti che vanno da

nuovi farmaci, a cure innovative, a dispositivi che possono

potenzialmente cambiare in meglio la gestione del paziente.

Per valorizzare queste invenzioni e’ nato il ‘Coordinamento degli

Uffici Brevetti’ dei quattro Istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico (IRCCS) lombardi, che comprendono il

Policlinico di Milano, il Policlinico san Matteo di Pavia,

l’Istituto Neurologico Besta e l’Istituto Nazionale Tumori di

Milano. La guida del Coordinamento sara’ affidata al Policlinico

di Milano e promuovera’ l’incontro degli inventori con il

mercato, per raccogliere finanziamenti e costituire un volano

della ricerca scientifica.

“Per supportare il ‘trasferimento tecnologico’ del

‘Coordinamento degli Uffici Brevetti’ dei quattro Irccs pubblici

lombardi – ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia

Fabrizio Sala – abbiamo da poco stanziato 2 milioni di euro”.

“Si tratta di rendere concreta la realizzazione delle idee

vincenti e delle nuove scoperte in campo sanitario, ad esempio,

per diagnosticare e prevenire nuove malattie. In questo, la

Lombardia si conferma un modello efficiente a beneficio di tutti

i cittadini” ha proseguito il vicepresidente Sala.

I quattro IRCCS hanno gia’ risposto mettendo in campo altrettante

risorse tra capitale umano, spazi e macchinari all’avanguardia.

“In tema di salute e life sciences abbiamo anche appena

stanziato circa 40 milioni di euro di fondi pubblici nel

contesto del bando Call Hub per progetti che permetteranno lo

sviluppo di nuovi farmaci, terapie innovative con modelli

predittivi e approcci diagnostici personalizzati per molte

patologie – ha aggiunto Sala – Si tratta anche di un chiaro

esempio di collaborazione e messa in rete di aziende, piccole,

medie e grandi, con centri di Ricerca e Universita'” ha concluso

Sala.(LNews)

12-FEB-2020 17:13