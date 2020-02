Sisma Mantova, Fontana firma una nuova ordinanza:171.000 euro a due imprese

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 febbraio 2020 – Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato una nuova ordinanza appena pubblicata sul Burl (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia 11 febbraio serie ordinaria), con la quale vengono stanziati nuovi fondi a favore dei territori della provincia di Mantova colpiti dal sisma del 2012.

171.000 euro a due imprese del Mantovano

Con l’Ordinanza n. 539, a seguito dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Struttura Commissariale sui sei progetti di miglioramento sismico, si finanziano, con un contributo pari a 171.000 euro, i progetti risultati ammissibili relativi a due imprese site a San Benedetto Po e a Sermide e Felonica.

Rimodulazione del budget del bando Inail 6

Con la medesima Ordinanza, si incrementa la dotazione finanziaria del Bando Inail 6 di 500.000 euro, grazie alle economie date dai precedenti bandi, portando il budget disponibile ad un totale di 1,6 milioni di euro.

I bandi Inail: 4,4 milioni di euro a 126 imprese

I bandi Inail sono bandi rivolti alle imprese per l’erogazione di risorse dedicate alla messa in sicurezza di luoghi di lavoro.

In particolare possono richiedere il contributo imprese con edifici produttivi non danneggiati dal sisma, che hanno l’obbligo di adeguare le proprie strutture e rimuoverne le carenze strutturali (ad esempio il fissaggio di travi e pilastri o la sostituzione di scaffalature tradizionali).

Dal 2013 sono stati erogati fondi sino a 4,4 milioni di euro attraverso 5 bandi a 126 imprese facenti parte di 14 dei 27 Comuni del Cratere sismico (ancora oggi interessati alla ricostruzione). Nel dettaglio: Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica.