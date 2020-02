BTO Research: L’innovazione guidata dai giovani

Milano, 13 febbraio 2020 – Sempre più spesso si avvertono le difficoltà dei giovani ad entrare nel mondo del lavoro e soprattutto ad entrare avendo anche delle soddisfazioni economiche e professionali. Tali difficoltà portano molti laureati a lasciare l’Italia. C’è però un settore che offre spazio ed è quello delle nuove tecnologie. In questa tendenza rientra anche BTO, una giovane società che in questi anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

BTO Research nasce nel 2004 con sedi a Milano e Roma, ma oggi ha filiali in tutta Europa. Nel 2016 da piccola start up si trasforma in una SPA. BTO Research si occupa di ricerca e consulenza, l’obiettivo è supportare le aziende, sia del settore privato che pubblico, a creare valore attraverso strategie di business mirate e con l’uso di tecnologie digitali di nuova generazione. Ciò che caratterizza BTO Research è la presenza prevalente di giovani talenti. Ad oggi l’azienda ha più di 300 dipendenti e l’età media degli stessi è di 27 anni, il management è tutto under 35. Nasce giovane e con un forte spirito innovativo “tascabile e multinazionale” fondata su persone e idee. E la formula funziona perché si appresta a chiudere l’anno con quasi 20 milioni di euro di colume d’affari.

Alla guida del colosso, come Equity Partners, ci sono tre giovani imprenditori. Il General Manager è Florenzo Marra che ha soli 35 anni, è laureato alla Bocconi e proprio nella stessa università ha maturato anche l’esperienza di assistente universitario in Management dei sistemi informativi. Questa non è l’unica sua esperienza maturata prima di approdare in BTO Research, in precedenza ha lavorato in Rai Corporation a New York, con compiti di ricerca sul marketing delle serie e dei programmi televisivi americani. Ha iniziato in BTO con il ruolo di Country Manager e nel 2018 è invece stato nominato Direttore Generale.

Fabrizio Manzo, di poco più giovane rispetto a Marra, ha 32 anni ed è anche lui laureato all’Università Bocconi di Milano. In azienda è arrivato nel 2012, quindi giovanissimo, ha subito mostrato elevate doti di programmazione e organizzazione, miste a una particolare sensibilità che lo rende in grado di gestire le risorse umane, che lavorano quasi sempre in team. Tali caratteristiche lo hanno portato ad essere Chief Operating Officer.

Il ruolo di Direttore Estero è invece affidato a Martino Scanziani di soli 32 anni. In questo caso la laurea è stata conseguita all’Università Cattolica di Milano in Business Administration, con specializzazione in Economia e Legislazione di Impresa. Anche lui arriva in BTO Research nel 2012. Scanziani quando entra in azienda ha già maturato esperienza a livello internazionale in ambito di marketing, finanza, internazionalizzazione delle eccellenze e in BTO gli vengono subito affidati incarichi di rilievo con il compito di sviluppare il business a livello internazionale, cosa che ha fatto con successo.

L’insieme di tutte queste capacità e di questi importanti traguardi ha portato BTO Research a ricevere numerosi riconoscimenti, per esempio da parte di Confindustria e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare ha ottenuto il premio Imprese per l’Innovazione e il Premio dei Premi, gli stessi sono stati conferiti tenendo in considerazione la qualità della pianificazione strategica attuata dall’azienda e le strategie aziendali che hanno permesso a BTO Research di affermarsi nel mercato di riferimento. Naturalmente aver puntato sull’innovazione e aver permesso ai giovani talenti di crescere è il tratto caratteristico che ha contribuito in modo notevole all’ottenimento dei vari riconoscimenti.

L. M.