BUCCINASCO, MARIA GRAZIA BARBISAN ENTRA IN CONSIGLIO COMUNALE PER FRATELLI D’ITALIA

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 13 febbraio 2020 – A seguito delle dimissioni di Luigi Rapetti il prossimo 19 febbraio farà il suo esordio in consiglio comunale Maria Grazia Barbisan, ex coordinatrice degli asili nido del Comune di Buccinasco e responsabile territoriale del partito di Giorgia Meloni a Buccinasco.

“È mia intenzione ridare slancio all’azione politica di Fratelli d’Italia anche in sede istituzionale – spiega Barbisan -. Buccinasco ha bisogno di un’opposizione compatta e determinata che incalzi questa giunta dimostratasi capace solo a parole ma molto scadente nei fatti. Data la mia lunga esperienza professionale mi dedicherò innanzitutto ad una verifica approfondita dello stato degli asili, delle scuole e della qualità dei servizi, educativi e non, erogati dalle cooperative appaltatrici partendo dalle molte lamentele raccolte da cittadini che si sono rivolti a noi in cerca di sostegno e ascolto.”

“Fratelli d’Italia potrà contare su una donna capace e determinata – aggiunge Fabio Raimondo, vice coordinatore regionale di FDI – che ben conosce il territorio e le dinamiche dell’Amministrazione comunale.”

Redazione