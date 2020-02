Criptovaluta Bitcoin: che cosa è e quale è la ragione della sua popolarità

Milano, 13 febbraio 2020 – Ci sono portali , che conducono monitoraggi online del tasso di criptovaluta Bitcoin sul dollaro USA.

Alla fine del 2013, ad esempio, il prezzo di un bitcoin è salito a quasi $ 1,200. Da allora, la gente comune ha capito che si tratta di un fenomeno economico innovativo e potenzialmente redditizio.

Valuta indipendente

Due tesi che non lasciano dubbi:

• Qualcuno lancia sempre denaro in circolazione. Ci deve essere un garante che ha emesso il denaro in circolazione. Questo è lo stato che emette la valuta o la società che emette moneta elettronica. Ad esempio, quando si ha 100WMZ nel sistema Crypto Engine, ciò significa che hai il diritto di richiedere un importo di $ 100 alla società garante.

• Le transazioni senza contanti tra due persone avvengono sempre in presenza di un garante. Una banca o un sistema di pagamento elettronico funge sempre da arbitro; se necessario, qualsiasi transazione può essere contestata.

• Non esiste un’autorità emittente centrale; nessuno dei suoi centri amministrativi non sta diffondendo Bitcoin. Il nuovo denaro appare nel sistema come ricompensa per coloro che sono stati in grado di creare un nuovo blocco selezionando detti hash (per maggiori dettagli, vedi sotto).

• Non vi è alcun arbitrato obbligatorio delle transazioni: il denaro viene trasferito da un partecipante all’altro senza la partecipazione di terzi. Nessun sistema di commissioni, nessuna restrizione: libera circolazione dei fondi in qualsiasi parte del mondo.

• Non esiste un luogo centralizzato per archiviare le informazioni sulle transazioni. Tutte le operazioni sono registrate in un database, che è distribuito sulla rete di computer di ciascun client. E le informazioni sulle transazioni vengono riempite secondo il principio del torrent, distribuendo i dati da un partecipante al sistema a un altro.

• Non esiste un sistema integrato per collegare denaro e personalità. Il denaro è completamente separato dalla persona anonima.

Da dove vengono i bitcoin?

Riassumiamo: le regole di base per l’uso

• Per iniziare a utilizzare Bitcoin, devi scaricare l’applicazione wallet. Ce ne sono molte, ma soprattutto: il client ufficiale degli sviluppatori del sistema stesso. Si chiama Bitcoin Core. Dopo aver installato il programma, scarica circa 20 GB di cronologia delle transazioni per l’intera vita del sistema.

• In questo portafoglio, il primo indirizzo bitcoin e un set di chiavi verranno generati per te. Non perdere, in quanto non sarà possibile ripristinare la password. Allo stesso tempo, non è necessario trattare l’indirizzo bitcoin come WMID o addirittura un portafoglio WMR. L’autore del sistema ha generalmente consigliato di creare un nuovo indirizzo per ogni transazione per aumentare l’anonimato.

• Il modo più comune per ottenere i tuoi primi bitcoin (inseriscili nel sistema) è lo scambio. È meglio usare la ricerca per il miglior tasso di cambio. Su questo sito, è possibile selezionare qualsiasi valuta in uscita.

• Per effettuare pagamenti nel sistema, utilizzare l’interfaccia client Bitcoin.

Perché così complicato?

Potrebbe sorgere la domanda: perché è necessaria una valuta così complessa? A cosa servono questi trucchi enigmatici? Tuttavia, i vantaggi superano ancora significativamente le difficoltà operative:

• Completo decentramento. Nessuno controlla il sistema; non ha un “maestro”. La complessità del meccanismo di implementazione è precisamente connessa a questo: ogni utente fa parte del sistema, il suo garante.

• Anonimato completo. Non vi è praticamente alcun rischio che le vostre transazioni siano soggette a qualsiasi verifica finanziaria se prendete precauzioni. È semplicemente impossibile connettere le tue operazioni e la tua identità nell’ambito della soluzione tecnica Bitcoin.

• Enorme potenziale. Il corso Bitcoin ha già fatto un decollo vertiginoso, trasformando alcuni dei fortunati proprietari di Bitcoin in milionari. Nel tempo, il prezzo della criptovaluta potrebbe aumentare di nuovo, perché questa è una direzione interessante per gli investimenti.

Conclusione: i Bitcoin non vanno considerati come esclusivamente un prodotto popolare in quanto le sue dinamiche sono difficili da comprendere. Tuttavia, coloro che padroneggiano questi nuovi strumenti riescono, applicandosi, a capire come funziona questo sistema. Guadare al proprio orticello non porta a grandi vantaggi, ma, nei tuoi piani finanziari, vale sempre la pena considerare che esistono oggi strumenti molto interessante e promettente, che sarebbe molto conveniente imparare a conoscerli e usarli.

L. M.