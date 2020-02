Job Days Scalo Milano: il 18 e il 19 marzo le preselezioni per lavorare nell’outlet & more alle porte di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 febbraio 2020 – Afol Metropolitana organizza due giornate di preselezioni per le posizioni di addetto vendita, addetto alla ristorazione e store manager per i negozi che si occupano di fashion, design e food all’interno di Scalo Milano, l’outlet & more di Locate di Triulzi, alle porte di Milano.

L’appuntamento per incontrare i Brand Partner di Scalo Milano è allo spazio Hub in piazza delle Fontane il 18 e il 19 marzo, dalle ore 10 alle ore 19.

Per partecipare alla preselezione occorre avere una buona conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue straniere e la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Per candidarsi occorre registrarsi all’indirizzo https://azienda.afoljob.it/scalomilano/index

I candidati che saranno in possesso dei requisiti riceveranno una mail di convocazione da portare con sé all’appuntamento. I partecipanti che non risulteranno in linea con i requisiti richiesti avranno a disposizione un servizio di orientamento al lavoro per altre opportunità occupazionali.

Come arrivare a Scalo Milano

In treno:

Passante Ferroviario S13, Stazione “Locate di Triulzi”. La linea suburbana S13 è collegata con la linea metropolitana M1 a Porta Venezia, M2 a Porta Garibaldi e M3 a Repubblica e Rogoredo.

In autobus:

ATM 221 Locate di Triulzi – Rozzano

PMT 94 Milano – Vidigulfo – Pavia

PMT 155 Milano – San Zenone Po

Informazioni

www.afolmet.it | www.scalomilano.it