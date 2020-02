Trezzano. Continui litigi violenti: manda i genitori in ospedale, arrestato 41enne

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 13 febbraio 2020 – Stamane, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Corsico, hanno arrestato in flagranza un 41enne, censurato in materia di stupefacenti, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e rapina, commessi ai danni dei genitori conviventi.

I militari sono giunti con urgenza nella casa dell’uomo dove lo hanno trovato in completo stato di agitazione, mentre inveiva violentemente contro i propri genitori.

I successivi accertamenti hanno consentito di appurare come il 41enne aveva aggredito fisicamente il padre e la madre, prendendo a quest’ultima l’orologio marca Rolex, a seguito del rifiuto di consegnargli la somma di euro 10.

Sentiti i genitori, è emerso con certezza che le condotte erano reiterate nel tempo e consistenti in ingiurie, percosse e minacce.

I coniugi sono stati, poi, trasportati presso il pronto soccorso San Carlo, per le contusioni varie riportate durante la lite, con prognosi di giorni 15 e 20 giorni.

Arrestato, espletate formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale Milano “San Vittore”.

V. A.