AREA P. DOMENICA OMAGGIO A ERNESTO RAGAZZONI E GIANNI RODARI

Milano, 14 febbraio 2020 – “Cento anni fa sul lago d’Orta” è l’omaggio a Ernesto Ragazzoni e Gianni Rodari, con Erminia dell’Oro, che dà il titolo alla prossima edizione di “Area P. Milano incontra la poesia”, la rassegna della Presidenza del Consiglio comunale e dell’Assessorato alla Cultura che ogni mese apre le porte dell’Aula consiliare agli appassionati di poesia e a tutti i cittadini.

L’edizione di domenica 16 febbraio, alle 10:30 a Palazzo Marino, prende spunto dal centenario della morte di Ernesto Ragazzoni d’Orta (1870 -1920), poeta e scrittore eclettico e sui generis, autore di scritti visionari e di molte poesie ironiche e graffianti e dal centenario della nascita di Gianni Rodari (1920 – 1980), scrittore, pedagogista e poeta, specializzato in letteratura per l’infanzia, altro intellettuale assolutamente sui generis nella letteratura italiana. Le due figure verranno rievocate in un incontro in cui Pino Landonio parlerà di Ernesto Ragazzoni, mentre Erminia Dell’Oro, nota scrittrice e autrice di testi per l’infanzia, introdurrà la figura e l’opera di Gianni Rodari.