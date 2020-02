Corsico. Cinema in Biblioteca

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 14 febbraio 2020. Tutti i giovedì dal 20 febbraio al 12 marzo 2020, alle ore 21, presso la Biblioteca comunale in via Buonarroti 8, si svolgerà la rassegna cinematografica “Cinema in Biblioteca – Film e letteratura” con proiezioni di film tratti da opere letterarie.

Conduzione e commento a cura di Giostra Cooperativa Sociale Onlus

Programma dettagliato della rassegna in Biblioteca.

INGRESSO LIBERO

Informazioni:

Biblioteca comunale

via Buonarroti, 8

Tel. 02.44.80.677

mail: bibliotecacentrale@comune.corsico.mi.it

