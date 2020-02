Domenica il CSI di Milano protagonista all’Alllianz Cloud con Powervolley

In occasione della sfida contro Sora più di 2000 atleti del CSI sugli spalti per tifare Allianz Powervolley

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2020 – L’Allianz Cloud è pronta ad abbracciare il CSI di Milano. In occasione della sfida contro Sora che vedrà l’Allianz Powervolley scendere in campo sul taraflex dell’impianto di piazza Stuparich domenica 16 febbraio alle ore 18.00, più di 2000 atleti e dirigenti del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Milano, saranno protagonisti sugli spalti per supportare il team meneghino.

L’iniziativa, che si inserisce perfettamente all’interno dell’alleanza educativa stretta in maniera sinergica tra Powervolley e CSI, porterà così la gioia e l’entusiasmo del clima d’oratorio in Superlega. Una muraglia di colore che riscalderà l’Allianz Cloud, con il supporto per gli atleti guidati in campo da coach Piazza, pronti a ricevere una spinta in più. Un legame sempre più saldo tra Powervolley e CSI di Milano, che trova le sue radici nella condivisione di quei valori che accomunano sport di base e sport di alto livello. A rendere speciale questa alleanza è soprattutto l’abbinamento tra gli atleti dell’Allianz Powervolley e le squadre di pallavolo del CSI: una connessione rinsaldata anche dalla visita dei campioni di volley direttamente negli oratori, come già avvenuto per Riccardo Sbertoli, Linus Weber e Nicolò Hoffer, che rispettivamente sono stati al servizio di Ascot Triante, N&C Atletico Barona e Santa Rita Volley, mentre il 18 febbraio sarà il turno di Petric, Nimir e Gironi che saranno protagonisti nell’oratorio delle squadre di Assisi Blu, Aso Cernusco e Gan Allieve. Si chiuderà invece il mese con le visite di Piano (20-02 a San Carlo Seregno), Izzo (20-02 a San Luigi Lazzate PSL), Basic (Precotto il 25-02), Pesaresi (Usmate Volley Uscavolley il 25-02) e Kozamernik (CEA il 27-02). Senza dimenticare che ad inizio mese Matteo Piano ha ricevuto dal CSI di Milano il premio “Campione nella vita”, distintosi per la sua storia ed i suoi valori dentro e fuori dal campo. Legami valoriali con una ricaduta positiva sul territorio per fidelizzare realtà che, come il CSI, fanno dello sport una missione educativa nella vita di tutti i giorni. Storie di protagonisti in oratorio, protagonisti, domenica, sugli spalti dell’Allianz Cloud, ma anche protagonisti in campo. Il match Milano – Sora, infatti, sarà aperto da una partita di pallavolo tra le squadre di oratorio N&C Atletico Barona e Assisi Blu.