Lissone. «Terra ai lov iu»: Carnevale 2020 fra maschere e sostenibilità ambientale

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 14 febbraio 2020 – Una grande festa fra maschere, coriandoli, sostenibilità ambientale e rispetto del pianeta.

«Terra ai lov iu» sarà il tema del Carnevale 2020, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con numerose associazioni del territorio. Appuntamento per sabato 29 febbraio a partire dalle ore 15, con l’evento che proseguirà poi in Centro per tutto il pomeriggio.

Il Carnevale 2020 – anticipato da un titolo che richiama l’amore per la terra in slang inglese – sarà dedicato al tema dell’ambiente con focus sulle piante, in occasione dell’anno internazionale 2020 sulla salvaguardia dell’ambiente, e filo conduttore della rassegna culturale tematica promossa dall’Assessorato alla Cultura.

Partenza – come ormai dal 2018 – dalle scuole Dante e Croce, poi tutti in sfilata dietro ai carri allegorici per arrivare in Piazza Libertà dove si terrà la grande festa con musica dal vivo, l’elezione del re del Carnevale e l’invio del messaggio al pianeta.

Proprio l’area del Centro storico diventerà il grande palco del Carnevale con la musica dal vivo delle band locali Dream e Rockfeller, con la distribuzione di chiacchiere e di bevande calde, con i coloratissimi coriandoli e con una pioggia di stelle filanti.

Il percorso della sfilata prevede il ritrovo del corteo alle ore 14,30 in via Felice Mariani (presso la scuola Dante/Croce), novità già sperimentata con successo ormai dal 2018. In via Mariani avrà luogo l’accoglienza delle maschere con baby dance, coriandoli e con l’accompagnamento musicale del Corpo bandistico S. Cecilia. L’organizzazione e l’animazione saranno a cura dell’associazione Live che, su incarico dell’Amministrazione Comunale, coordinerà anche il lavoro di tutte le associazioni coinvolte, con la presenza di un carro allegorico a cura dell’Oratorio di Bareggia.

La sfilata delle maschere e del carro partirà da via Mariani alle ore 15, per poi proseguire per le vie del centro e arrivare alle 16 circa in Piazza Libertà. Fino alle 17.45 proseguirà la festa di Carnevale con il tradizionale lancio dei palloncini, preceduto dall’elezione del «re» del Carnevale e con l’annuncio del messaggio al pianeta.

Nell’organizzazione della sfilata saranno numerose le associazioni ed i gruppi coinvolti: Dream − Rockfeller – Compagnia Teatro Instabile – Giovani Volontari Associazione Stefania – Famiglia Artistica Lissonese – Oratorio Bareggia – Banda Santa Cecilia – Associazione Carabinieri in congedo – Amici di Lollo – FireFit – HakaBirbe – MTB Lissone – Sport Club Mobili lissone – Gruppo Alpini Lissone – Centro Giovani Musulmani APS – Protezione Civile Lissone – Croce Verde Lissonese.

In caso di maltempo, il Carnevale si terrà con le stesse modalità domenica 1 marzo.