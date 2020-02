Morelli (Lega): “Mozione Lega su allarme smog, mezzi gratis nei giorni di emergenza”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2020 -“Sul tema della qualità dell’aria Milano non può più accontentarsi di proclami e titoli di giornale, è arrivato il momento di sostenere un piano concreto che non tassi i cittadini come ha fatto finora il sindaco con Area B e Area C. Per questo, con Simone Di Gennaro, capogruppo della Lega al Municipio 1, abbiamo presentato in Consiglio una mozione dettagliata, affinché si impegni l’amministrazione a incidere realmente nella lotta all’inquinamento in termini di controllo sistematico delle emissioni, ma che rispetti anche le necessità dei milanesi. Abbiamo previsto anche un piano che possa rispondere alle frequenti emergenze, che prevede la gratuità dei mezzi pubblici nei giorni in cui i valori inquinanti superano la soglia consentita. Il Comune faccia subito la sua parte adeguando tutto ciò che dipende da lui, per questa primavera e non per il 2023 come invece ipotizzato. Il contrasto all’inquinamento non deve diventare un ulteriore pretesto per seguire la moda green o complicare la vita ai cittadini”.

Così Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.

Redazione