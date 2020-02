Perchè scegliere Ischia come meta per le prossime vacanze

Milano, 14 febbraio 2020 – Ci sono innumerevoli ragioni per cui scegliere Ischia come meta per le prossime vacanze: spiaggia e mare, benessere e relax, gastronomia e buon vino… ad Ischia con Voyage Privé si può trovare una risposta a qualsiasi esigenza. Ma se dobbiamo scegliere alcuni motivi principali per scegliere Ischia, ecco quali sono:

Un’isola vulcanica e una storia di pirati

L’isola di Ischia è stata creata dall’attività vulcanica che vede il suo inizio circa 65.000 anni fa. Oggi è possibile vedere molte prove di questo, ad esempio, il punto più alto dell’isola, il Monte Epomeo, un vero e proprio vulcano. Il paesaggio aspro e montuoso è un’altra testimonianza delle origini di questa isola, per non parlare delle acque termali che, ovviamente, si trovano in molti centri wellness e spa locali. Una curiosità? L’attività termale è la causa di un fenomeno straordinario sulla spiaggia di Le Fumarole. Qui, la sabbia a volte può raggiungere addirittura i 100 gradi e viene utilizzata dalla gente locale per cucinare cibo!

Ma l’Isola di Ischia non è solo caratterizzata da una storia “vulcanica”, ma anche da una di invasioni. Ecco perchè qui troviamo un’abbondanza di fortificazioni, come il Torrione a Forio. I primi ad attaccare questo territorio furono francesi e spagnoli, nel 1505 e, successivamente, durante il XVI secolo, i pirati provenienti da Grecia, Africa e Turchia.

Alloggi convenienti anche in alta stagione

Quanti sono i luoghi nel mondo in cui, anche in alta stagione, è possibile organizzare una vacanza, senza vedere il proprio conto in banca prosciugarsi? Ad Ischia si ha un’ampia scelta di hotel, un’offerta incredibilmente più numerosa rispetto alla Costiera Amalfitana o Capri. Di hotel e alloggi ce ne sono per tutti i gusti: hotel a 5 stelle che offrono suite di lusso, ristoranti stellati Michelin, centri benessere e viste impareggiabili oppure alloggi più semplici, familiari e rustici, dove però la tradizione non manca.

Il buon cibo ed il buon vino

Ischia è un’isola e quindi ci sono ottimi frutti di mare e pesce fresco pescato il giorno stesso, anche se in realtà fra i locali, il piatto più rinomato e ricercato è il coniglio. Ma non solo: il vino è tra i migliori d’Italia. Se si vuole quindi abbinare ad un piatto un vino privilegiato, ad Ischia la scelta e la qualità non mancano. In effetti, il nome romano di Ischia – Enaria – significava letteralmente “Terra del vino” ed il terreno vulcanico è perfetto per la coltivazione dell’uva. E non è ancora finita: gli ischesi non solo sono orgogliosi delle loro ricette per fare il limoncello, ma lo usano in numerosi piatti. Creato dalla generosità dell’isola, questo liquore morbido a base di limoni è particolarmente gradevole durante l’estate, ma può essere goduto tutto l’anno.

Andando verso l’interno…

Come detto inizialmente, Ischia non è solamente spiagge, mare ed entusiasmo lungo le sue costiere. Durante una vacanza ad Ischia, un’escursione nell’entroterra è assolutamente d’obbligo. Qui si può esplorare la tranquilla campagna e i villaggi alle pendici del Monte Epomeo; da Sant’Angelo in poi, i piccoli borghi sono un tocco di colore nel paesaggio verde che domina l’interno dell’isola. E anche gli amanti delle camminate possono trovare pane per i loro denti: Fontana è infatti il punto di partenza per un percorso a piedi che dura circa 90 minuti fino alla cima del Monte Epomeo. Dalla cima, inutile dirlo, il panorama è mozzafiato.

I VIP non sbagliano

Potrebbe non essere un luogo da jet-set come lo è Capri, ma anche l’Isola di Ischia – zitta zitta – ospita ogni anno celebrità e personaggi famosi che, spesso, decidono pure di ritornare. Fra le celebrità arrivate sull’isola troviamo ad esempio Liz Taylor, Richard Burton, Jennifer Lopez e Nicole Kidman. Addirittura parti del film “Il talento di Mr. Ripley”, con Jude Law e Gwyneth Paltrow, sono state girate sull’isola. E se il celebrity-watching è la tua passione, perchè non andare a Ischia a luglio durante il Festival del Cinema? Anche il cancelliere Angela Merkel è una fan di Ischia, dove è tornata anche più volte non solo in estate, ma anche per le vacanze di Pasqua.

Questi sono solo cinque dei motivi per cui scegliere l’isola come meta per le prossima vacanze, ma saperne di più su Ischia porterà sicuramente a trovare innumerevoli altre ragioni per venire qui.

