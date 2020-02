Viaggi e risparmi: come pagare meno alberghi e trasporti grazie a sconti e coupon

Milano, 14 febbraio 2020 – Quali sono le spese maggiori durante un viaggio? Senza dubbio i trasporti e la sistemazione. È però possibile risparmiare anche su questi approfittando delle diverse offerte che si possono trovare online o grazie ai coupon. Risparmiando anche decine di euro per trasporti e alberghi con pochi trucchi, e un po’ di pazienza, è possibile ridurre considerevolmente il budget del viaggio.

Sfruttare al meglio i siti comparatori di offerte

Ovviamente, la cosa più facile e comoda è trovare in una sola pagina internet tutte le offerte disponibili per un solo prodotto. Questo metodo viene già sfruttato da molte aziende ed è amato dal pubblico alla ricerca di sconti. La pagina buonpertutti.corriere.it/buoni-sconto/ del Corriere della Sera, per esempio, raccoglie numerosi coupon del supermercato stampabili; nella sezione di bonusfinder.com dedicata all’Italia sono invece elencati i bonus dei principali casinò online, mentre celebri siti come groupon.it raccolgono tutti gli sconti offerti da negozi, centri benessere e ristoranti vicini a noi. Anche l’industria del viaggio si è avvicinata a questa tecnologia grazie alla nascita di diversi siti comparatori di offerte sia per quanto riguarda i trasporti che gli alberghi.

Chi vuole volare spendendo poco può affidarsi a skyscanner.it, la piattaforma che mostra le offerte delle principali compagnie aree per una determinato periodo e una determinata tratta. Molto utile è la funzionalità che permette di ampliare la ricerca comprendendo interi mesi, in modo da poter vedere le date più convenienti e programmare il viaggio a seconda delle tariffe. Un servizio simile per hotel, ostelli e B&B è quello messo a disposizione da trivago.it che ricerca i prezzi più convenienti offerti da altre piattaforme di prenotazione online come booking.com, mettendo anche in evidenza le date più economiche.

Sconti, coupon e viaggi a sorpresa

Chi sa già con che compagnia vuole viaggiare o, al contrario, vuole decidere all’ultimo momento, può invece affidarsi a sconti e offerte messi a disposizione dalle singole strutture o agenzie. Il colosso dei viaggi in autobus flixbus.it distribuisce in diversi periodi dell’anno buoni sconto dalla durata di diversi mesi e dal valore di 3,99 euro. In occasione di festività particolari o all’inaugurazione di nuove linee, è possibile trovare promozioni di flixbus.it con biglietti scontati che possono arrivare a costare solo 4,99 euro. Chi preferisce viaggiare in treno ad alta velocità può invece visitare il sito di italotreno.it e tenere d’occhio la sezione delle offerte.

Questa compagnia di trasporti pubblica spesso codici sconto o promozioni legate al periodo dell’anno, alle festività e perfino a eventi culturali come il festival di Sanremo. Chi invece non ama programmare un viaggio, ma vuole scegliere la propria destinazione a seconda delle offerte più convenienti può affidarsi a piattaforme come piratinviaggio.it che pubblica le offerte migliori di compagnie aeree, alberghi e pacchetti vacanze spesso però validi per un periodo limitato. Conoscendo il proprio budget e lasciandosi aperti alla sorpresa, scegliere la propria destinazione su siti del genere è il modo migliore per scoprire posti nuovi in cui, forse, non si era mai pensato di andare.

L. M.