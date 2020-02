COMMERCIO. UNA GIORNATA PER SCOPRIRE COME RINASCONO I MERCATI COMUNALI COPERTI

Lunedì dalle 15 a Lorenteggio, con l’obiettivo di dare avvio alla prima rete tra queste strutture nel segno dell’innovazione commerciale e della rigenerazione urbana

Milano, 15 febbraio 2020 – Le esperienze, i cambiamenti e i nuovi volti dei Mercati Comunali Coperti si raccontano tra innovazione commerciale, sostenibilità alimentare e rigenerazione urbana. Si svolgerà, infatti, lunedì 17 febbraio dalle ore 15 alle ore 19 presso gli spazi di Mercato Lorenteggio, “MERCATI DI QUARTIERE”, la giornata aperta a tutti per scoprire e conoscere come si stanno evolvendo le storiche strutture milanesi. Un appuntamento realizzato da Dynamoscopio, in collaborazione con Eutropian e il supporto dell’Assessorato al Commercio e Attività Produttive del Comune di Milano.

Ricco il programma di incontri e dibattiti proposto da “MERCATI DI QUARTIERE” che, partendo da una ricognizione sullo scenario italiano ed europeo di rilancio dei mercati coperti, vuole testimoniare come questo prezioso patrimonio pubblico possa ritrovare la sua vocazione commerciale e sociale in chiave innovativa grazie al dialogo diretto con i quartieri di periferia, dove per lo più sono nati.

A confrontarsi su queste tematiche saranno la rappresentante dell’Amministrazione, per quanto concerne la valorizzazione del patrimonio e dell’innovazione commerciale; Andrea Magarini, coordinatore Food Policy di Milano, rispetto alla sostenibilità alimentare e delle economie circolari; Claudio Calvaresi, senior consultant di Avanzi – Sostenibilità Per Azioni che illustrerà la sperimentazione di nuovi modelli di impresa e di servizio per la rigenerazione delle periferie.

Nel corso del pomeriggio verranno illustrate le esperienze in corso presso i Mercati Coperti di Lorenteggio, Ferrara, Morsenchio e Lagosta che a vario titolo stanno sperimentando modelli ibridi fra commercio di prossimità e attività di servizio e promozione del territorio.

Un appuntamento che si rivolge ai commercianti e agli operatori non commerciali delle 23 strutture oggi attive in città, con l’obiettivo di porre le basi per la nascita di una rete cittadina di Mercati Comunali Coperti a vocazione sociale, capace di rafforzarne l’identità simbolica dei quartieri, nonché sperimentare nuovi servizi collaborativi in risposta ai bisogni dei quartieri e rilanciare il commercio di prossimità in chiave inclusiva come risorsa per la città. La rigenerazione dei quartieri non centrali della città passa anche dalla rinascita e valorizzazione di luoghi capaci di aggregare i residenti e promuove l’incontro di diverse esperienze proprio come nei Mercati Comunali Coperti.

L’incontro è a ingresso libero e verrà ospitato nello spazio culturale del Mercato Lorenteggio.