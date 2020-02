Milano. MERCATI DI QUARTIERE. Presente e futuro dei Mercati Comunali Coperti di Milano

Lunedì 17 Febbraio 2020 c/o Mercato Lorenteggio, dalle 15.00 alle 19.00

(Via Lorenteggio 177, Milano)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2020 – Costruiti per lo più tra gli anni ‘40 e ‘70, i mercati coperti sono stati per lungo tempo fulcro del commercio di prossimità e del tessuto sociale dei territori di periferia. Soffocati negli anni 2000 dal boom della grande distribuzione, oggi, come accade in altre città italiane ed europee, anche a Milano si sta lavorando per il rilancio dei Mercati Comunali Coperti.

Per esplorarne presente e futuro, lunedì 17 febbraio a Mercato Lorenteggio si terrà MERCATI DI QUARTIERE, un seminario pubblico promosso da Dynamoscopio, in collaborazione con Eutropian e con il patrocinio del Comune di Milano. A partire da una ricognizione circa lo scenario italiano ed europeo di rilancio dei mercati coperti, verrà aperta una riflessione per Milano, utile a immaginare come questo patrimonio pubblico possa rifondare la sua vocazione sociale e commerciale in chiave innovativa e in dialogo con i quartieri, contribuendo così a rigenerarli attivamente.

MERCATI DI QUARTIERE intende mettere in connessione i risultati della ricerca europea di Eutropian, contenuti nel libro Il rilancio dei mercati. Spazio pubblico, servizi comunitari ed economia circolare (Cooperative City Books, Vienna, 2019) con il processo di trasformazione e di rigenerazione dei mercati milanesi. Passando attraverso le esperienze in corso dei mercati coperti di Lorenteggio, Ferrara e Morsenchio – che a vario titolo stanno sperimentando modelli ibridi fra commercio di prossimità e attività di servizio e promozione del territorio –, le sfide per il futuro verranno raccolte e discusse da alcuni rappresentanti istituzionali ed esperti sui diversi fronti di questa trasformazione: Cristina Tajani, Assessora a Politiche del Lavoro e Commercio, per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio e dell’innovazione commerciale; Andrea Magarini, Coordinatore Food Policy di Milano, rispetto alla sostenibilità alimentare e delle economie circolari; Claudio Calvaresi, senior consultant di Avanzi – Sostenibilità per Azioni, sul fronte della sperimentazione di nuovi modelli di impresa e di servizio per la rigenerazione delle periferie.

MERCATI DI QUARTIERE rappresenta una prima occasione per tracciare una ‘road map’, condividere pratiche e visioni, mettere a fattor comune esigenze e prospettive di lavoro, far sistema di spunti concreti per un rilancio che si sta traducendo anche in politiche pubbliche intelligenti.

MERCATI DI QUARTIERE si rivolge in primis ai commercianti e agli operatori non commerciali dei 23 mercati coperti oggi attivi in città, con l’obiettivo di porre le basi per una rete cittadina di Mercati Comunali Coperti. In tal modo si presenta l’opportunità di rafforzarne la vocazione e l’identità simbolica e sociale, sperimentare servizi collaborativi in risposta ai bisogni dei cittadini, rilanciare il commercio di prossimità in chiave innovativa e inclusiva come risorsa per la città. E così contribuire a trasformarla.

PROGRAMMA DEI LAVORI

h. 15.00 – 15.15 Introduzione ai lavori

Il rilancio dei mercati. Spazio pubblico, servizi comunitari ed economia circolare Presentazione del libro h. 15.15 – 16.00

A cura di Daniela Patti e Manuel Torresan (Eutropian)

A cura di Daniela Patti e Manuel Torresan (Eutropian) Mercati Comunali Coperti alla prova dei quartieri: quali sfide? h. 16.00 – 17.00

La parola a tre esperienze milanesi

Intervengono Marta Meroni (Mercato Lorenteggio), Gilberto Sbaraini (Mercato Ferrara), Sergio Monfrini (Mercato Morsenchio)

Intervengono Marta Meroni (Mercato Lorenteggio), Gilberto Sbaraini (Mercato Ferrara), Sergio Monfrini (Mercato Morsenchio) h. 17.00 – 18.30 Raccogliamo le sfide

Ne discutono con Cristina Tajani (Assessora a Politiche del lavoro e Commercio), Andrea Magarini (Coordinatore Food Policy di Milano) e Claudio Calvaresi (Avanzi – Sostenibilità Per Azioni)

Ne discutono con Cristina Tajani (Assessora a Politiche del lavoro e Commercio), Andrea Magarini (Coordinatore Food Policy di Milano) e Claudio Calvaresi (Avanzi – Sostenibilità Per Azioni) h. 18.30 -19.00 Quali prospettive per una rete di Mercati di Quartiere a Milano?

A cura di Erika Lazzarino e Luca Garibaldo (Dynamoscopio)

Il seminario è a ingresso libero e verrà ospitato nello spazio culturale di Mercato Lorenteggio. Per questioni organizzative, è gradita la registrazione.

