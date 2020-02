Albaredo (Sondrio). Escursionista scivola da sentiero e finisce in un canalone

(mi-lorenteggio.com) ALBAREDO (SO) – Intervento nel pomeriggio per la VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Soccorso alpino. I tecnici sono stati allertati dalla Centrale di SOREU – AREU per un uomo residente in zona. Era scivolato lungo un sentiero, a circa 1100 metri di altitudine, e poi è finito in un canalone impervio. Sono partite le squadre, nove i tecnici impegnati a supporto dell’elisoccorso, insieme con i Vigili del fuoco e la Croce Rossa di Morbegno. Una volta raggiunto, il ferito è stato messo in sicurezza e recuperato dall’elicottero di Bergamo, che poi lo ha trasportato in ospedale a Sondrio.

V. A.