Grave incidente in Tangenziale Ovest tra gli svincoli di Lorenteggio e Baggio

Milano, 16 febbraio 2020 – Intorno alle 4.50, lungo la tangenziale ovest, in direzione Nord, ta gli svincoli dell’uscita Lorenteggio e Baggio, all’altezza dell’autogrill di Muggiano, per un incidente tra due veicoli, uno dei quali si è ribaltato. Due i feriti, di cui uno grave, trasportatoin codice rosso al Niguarda, mentre l’altro al San Carlo in codice verde. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, la tangenziale è stata chiusa prima dello svincolo di Lorenteggio fino alle 7.35.

L.M.