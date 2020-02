IL MILANO QUANTA PASSA A MONLEALE E MIGLIORA UNO DEI SUOI RECORD

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2020 – Il Milano Quanta prosegue indisturbato la sua marcia in testa alla classifica di serie A e si avvicina agli appuntamenti clou della stagione con fiducia e buona condizione, nonostante alcune assenze. Il volenteroso Monleale degli ex Zagni e Peruzzi non è riuscito a limitare i danni in una serata dove il Quanta ha messo le cose in chiaro fin dai primi cambi: “Sono soddisfatto – dichiara coach Rigoni – perché abbiamo vinto agevolmente su una pista dove tutti hanno faticato. Eravamo anche stavolta in pochi, ho girato praticamente a due linee, ma ho avuto risposte positive da tutti i reparti. Ora testa a Ferrara: non saremo al completo, ma lavoreremo duro in settimana per affrontare una trasferta che ritengo insidiosa”.

Il Milano si è portato sul 3-0 nei primi minuti con una doppietta di Belcastro e una rete Lettera, replicando poi con Crivellari al gol piemontese di Crisci. Uno scatenato Belcastro ha raggiunto l’hat trick prima delle sirena.

Nel secondo tempo Oddone ha accorciato per Monleale, ma la reazione rossoblù non si è fatta attendere: Ferrari (nella foto, festeggiato a fine gara dai tifosi giunti da Milano), Banchero e ancora Lettera hanno arrotondato il bottino.

E’ la vittoria consecutiva numero 39 in serie A, il record detenuto dal Milano è di 45.

E’ anche la vittoria consecutiva numero 26 in competizioni nazionali (record).