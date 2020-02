Incidente sull’A4 Milano Brescia tra Monza e il bivio A4/Raccordo Tangenziale est, quattro conivolti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2020 Intorno alle ore 15.150 lungo la A4 Milano-Brescia, in direzione Venezia, per una dinamica in fase di accertamento, un’auto si è ribaltata al km 142.

Per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza, il traffico è bloccato tra Monza e Bivio A4/Raccordo Tang. est MI per incidente dove sono rimaste coinvolte 4 persone per un’auto ribaltata. Sul posto sono giunte tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso oltre alla Polstrada.

Un ferito è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, altri due in codice verde.

V. A.