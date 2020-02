(mi-Lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2020 – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:11 in via San Gimignano al civico 10 per un infortunio un uomo di 55 anni, G.G. G.L.. è stato portato in codice rosso al Policlinico, dopo essersi tagliato ad un braccio con un flessibile provocandosi una vasta ferita che gli ha procurato una grave emorragia.

V. A.