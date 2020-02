Ceriano – Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo insieme

Studenti protagonisti della serata di commemorazione

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 17 febbraio 2020 – Gli studenti che compongono il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (CCRR) sono stati protagonisti la scorsa settimana della serata di commemorazione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo.

Come avviene ormai da diversi anni, la commemorazione di queste due date speciali (27 gennaio, memoria della Shoah e 10 febbraio, ricordo delle foibe) si effettua a Ceriano in un unico momento, la cui preparazione è affidata proprio agli studenti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

L’evento si è svolto nell’aula consigliare e anche in questa occasione sono stati i ragazzi a proporre le loro riflessioni, frutto di ricerche effettuate nelle ultime settimane, con il sostegno dei loro professori.

Dopo il benvenuto dell’assessore Romana Campi, e l’intervento del consigliere Filippo Maitan, il sindaco Roberto Crippa, ringraziando i ragazzi ha sottolineato: “Questa volta lasciamo che siano i ragazzi ad insegnare e stiamo noi ad ascoltare ed imparare. Lasciamo che siano i loro pensieri, le loro ricerche, le loro considerazioni a guidarci in questo appuntamento così importante, in cui tutti dobbiamo sentire il dovere di ricordare, di continuare a fare memoria, di non permettere a nessuno di lasciar sbiadire il ricordo di quel che è accaduto”.

I ragazzi hanno presentato una serie di brani estratti da diari, testimonianze e documenti storici, letti in sala mentre venivano proiettate immagini a tema.