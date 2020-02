Corsico. 57enne, sottoposto al divieto di avvicinamento, tenta di estorcere denaro alla madre

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 17 febbraio 20202 – Stamane, il personale locale Stazione Carabinieri, ha tratto in arresto in flagranza un italiano di 57enni, attualmente sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla madre

ritenuto responsabile di tentata estorsione e violazione provvedimento A.G.

I Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione della donna dove trovavano l’uomo, in completo stato di agitazione, mentre inveiva violentemente contro la madre.

I successivi accertamenti hanno consentito di appurare come lo stesso aveva richiesto alla donna la corresponsione della somma di euro 50, minacciandola di lanciarla dal balcone della propria abitazione.

Queste condotte, erano reiterate nel tempo e consistenti in ingiurie, percosse e minacce.

L’uomo è stato arrestato ed è in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

V. A.