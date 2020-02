Milano: la Polizia di Stato arresta 2 persone con 120 kg di droga

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2020 – Lo scorso fine settimana a Milano la Polizia di Stato, in zona Lorenteggio, ha arrestato due cittadini italiani, D.P. di 42 anni e C.S. di 48, entrambi con precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei servizi volti a contrastare lo spaccio di droga, i poliziotti della Squadra Mobile venerdì pomeriggio hanno monitorato due vetture sospette. Giunti nei pressi di un centro commerciale in zona Quinto Romano, uno dei uomini alla guida ha parcheggiato la propria auto ed è salito a bordo della seconda automobile per raggiungere uno stabile poco distante.

I poliziotti della Squadra Mobile, che li seguivano, hanno poi visto uscire dallo stabile entrambi gli uomini con dei borsoni di grandi dimensioni e sono intervenuti per controllarli.

All’interno dei borsoni, gli agenti hanno rinvenuto 10 pacchi contenenti 11,8 Kg di marijuana, 9 confezioni con 10,9 Kg di hashish, e 1 involucro di cellophane con 56 grammi di cocaina.

Nell’abitazione del 42enne, inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 3 cartoni contenenti altri 96,2 kg di hashish, 1 involucro con 729 grammi di cocaina e 1 pistola rifornita di 7 cartucce, infine 28 cartucce calibro 380, tutti occultati nel divano.

V. A.