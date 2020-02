On. Morelli (Lega): “Vogliamo stanare la sinistra su ambiente e giovani”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2020 – “Ambiente, giovani, famiglia e sicurezza sono in cima ai pensieri della Lega a Milano. Oggi abbiamo anticipato i nostri emendamenti al Bilancio, che prevedono contributi per la sostituzione delle caldaie obsolete in città e sostegni per installazione di filtri nei forni a legna presenti a Milano. Abbiamo pensato alla famiglia con sostegni alle giovani coppie per gli asili nido gratuiti e gli aiuti alle persone separate nella gestione della genitorialità. Per la sicurezza chiediamo di investire in contributi ai taxi per l’installazione di telecamere, controlli sulla 90/91 e le altre linee di trasporto pubblico. Mentre per i giovani si punta, tra le altre cose, a dei contributi agli under 30 per coprire parte delle spese d’affitto per un massimo di 3 anni, mezzi pubblici gratuiti per gli under 25 dopo le 22 di sera. Vogliamo una Milano veramente al passo col resto del mondo, con una metropolitana attiva h24 il venerdì e il sabato e la Biblioteca centrale Sormani operativa tutto il giorno, 7 giorni su 7.

Intendiamo stanare la sinistra che sbandiera iniziative ambientali e per i giovani mettendo sul piatto proposte di buon senso utili per giovani, commercio e famiglie”.

Così Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.

