PESARO. BUON COMPLEANNO ROSSINI – SETTIMANE ROSSINIANE 2020: IL PROGRAMMA

21 febbraio / 9 marzo

(mi-Lorenteggio.com) Pesaro, 17 febbraio 2020 – Il 2020 ci restituisce il compleanno di Rossini (29 febbraio 1792) e ci offre ben due ‘Settimane Rossiniane’ per celebrare il figlio più amato di Pesaro Città Creativa Unesco della Musica.

Da venerdì 21 febbraio a lunedì 9 marzo, un calendario ricco e articolato perché reso possibile dal coinvolgimento delle principali realtà musicali cittadine, tutte unite per amore del compositore. In programma concerti per tutti i gusti, incontri, spettacoli destinati ai grandi e ai bambini, visite guidate ai luoghi rossiniani, presentazioni editoriali, laboratori e percorsi per i più piccoli.

PROGRAMMA

SABATO 15 FEBBRAIO | ANTEPRIMA

Museo Nazionale Rossini, ore 17.30 PRESENTAZIONE DELL’OPERA L’ITALIA DEL PÈRE LACHAISE VITE STRAORDINARIE DEGLI ITALIANI DI FRANCIA E DEI FRANCESI D’ITALIA Skira editore saluti istituzionali Matteo Ricci – Sindaco del Comune di Pesaro Daniele Vimini – Presidente del Rossini Opera Festival Emilia Gatto – Console Generale d’Italia a Parigi interventi Costanza Stefanori – Coordinatrice scientifica del progetto Simona Scuri – Skira editore Alessandro Giacone – autore ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili

VENERDÌ 21 FEBBRAIO

Teatro Rossini, ore 21 ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO OPV ALL’OPERA direzione artistica e musicale Mario Tronco voci Mama Marjas, Hersi Matmuja, Houcine Ataa, Carlos Paz Duque pianoforte, sintetizzatore Leandro Piccioni oud, voce Ziad Trabelsi chitarre Emanuele Bultrini tastiere Duilio Galioto percussioni, voci Pap Yeri Samb, Raul Scebba basso, contrabbasso Pino Pecorelli batteria, voce Davide Savarese biglietti da € 10 a € 25

SABATO 22 FEBBRAIO

Museo Nazionale Rossini, ore 16 TUTTI ALL’OPERA! Marionette e musica: l’opera di Rossini per giocare Laboratorio per bambini a cura di Sistema Museo biglietti € 4

Chiesa dell’Annunziata, ore 18 CONSERVATORIO ROSSINI. I CONCERTI DEI DOCENTI CLAUDIO CAMPADELLO contrabbasso LORENZO BAVAJ pianoforte a cura di Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” biglietto cortesia € 3

Teatro Rossini, ore 21 CELEBRAZIONI ROSSINIANE ERICA PICCOTTI violoncello LEONARDO PIERDIDOMENICO pianoforte musiche Beethoven, Rossini, Franck a cura di Ente Concerti biglietti da € 8 a € 25

DOMENICA 23 FEBBRAIO

Museo Nazionale Rossini, ore 10 VISITA GUIDATA SPECIALE Approfondimento sulla vita e le opere di Rossini a cura di Sistema Museo compresa nel biglietto di ingresso

Teatro Rossini, ore 17 BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Omaggio a Rossini in collaborazione con Comando Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino e Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” direttore M° Donato di Martìle biglietto cortesia € 3

a seguire Via Castelfidardo E LUCEAN LE STRADE Accensione luminarie con testi in dialetto pesarese di Pasqualon e Carlo Pagnini

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO

Palazzo Mosca – Musei Civici e Sonosfera®, ore 17 VISITA GUIDATA SPECIALE Focus sulla Collezione Hercolani-Rossini ed esperienza sonora nella Sonosfera® a cura di Sistema Museo biglietto € 6

Alexander Museum Palace, ore 18.30 ROSSINI AVEVA PESARO NEL CUORE Una biografia intima del Cigno di Pesaro relatore Francesca Matacena con la partecipazione straordinaria della flautista Monica Moroni letture sceniche Amici del Club Alexander introduzione e regia Goffredo Malaterra a cura di CIMP Rossini International Competition ingresso gratuito

Chiesa dell’Annunziata, ore 21 I SOLISTI DELL’ORCHESTRA ROSSINI in concerto musiche Rossini introduzione Ilaria Narici a cura di Fondazione Rossini in collaborazione con Orchestra Sinfonica G. Rossini biglietto € 5

DAL 27 AL 29 FEBBRAIO

Royal Opera House, Muscat (Oman) IL ROF IN OMAN. L’INGANNO FELICE musica Rossini produzione ROF 1994 – 2015 direttore Diego Matheuz Filarmonica Gioachino Rossini regia Graham Vick

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

Teatro Rossini, ore 9.30 e ore 11 LA SCUOLA VA A TEATRO. BUON COMPLEANNO GIOACHINO! DANIELE AGIMAN direttore NICOLA ALAIMO baritono ORCHESTRA SINFONICA ROSSINI a cura di Orchestra Sinfonica G. Rossini appuntamento dedicato alle scuole della città

Sala della Repubblica, ore 10.30 BRAVO BRAVISSIMO. ROSSINI OPERA TEST Presentazione del progetto editoriale del Comune di Pesaro e della Regione Marche per la scoperta della vita e dell’opera di Gioachino Rossini, dedicato a bambini e ragazzi autore John Betti curatela, editing Rossini Opera Festival, Gianfranco Mariotti, Claudia Rondolini ingresso gratuito

Museo Nazionale Rossini, ore 18 LA PASSIONE DEL CIGNO Percorso animato interattivo e itinerante in abito storico con Sara Benvenuti prenotazione obbligatoria (massimo 25 persone) 0721 1922156 a cura di Sistema Museo biglietto € 4 + biglietto ridotto ingresso Museo € 8

SABATO 29 FEBBRAIO

Palla di Pomodoro, ore 9.45 A SPASSO CON GIÒ Passeggiata in bicicletta alla scoperta della città con sottofondo musicale rossiniano [livello facile, percorso su pista ciclabile] a cura di We Bike Marche al termine della passeggiata aperitivo offerto da Tipico.Tips

Teatro Rossini, ore 11 CERIMONIA PER L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO DEL CONSERVATORIO ROSSINI a cura di Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” ingresso gratuito

Casa Rossini, ore 12 INTITOLAZIONE E APPOSIZIONE TARGA “SALA OSMILDE GABUCCI”

Museo Nazionale Rossini, ore 16 A TUTTO RITMO… CON LA MUSICA DI ROSSINI! Laboratorio inclusivo per bambini a cura di Sistema Museo biglietti € 4

Museo Nazionale Rossini, ore 17 ANTEPRIMA MOSTRA “NOI – NON ERANO SOLO CANZONETTE” Evento a sorpresa in collegamento in diretta da Bologna

Piazzale Lazzarini, ore 18.30 BUON COMPLEANNO ROSSINI! Brindisi e torta di compleanno realizzata e servita da IIS Santa Marta di Pesaro con il contributo di Walter Ceccaroli. Forniture alimentari

a seguire Via Passeri E LUCEAN LE STRADE Accensione luminarie con i titoli delle opere del Maestro

Teatro Rossini, ore 21.15 CELEBRAZIONI ROSSINIANE. BUON COMPLEANNO ROSSINI! DANIELE AGIMAN direttore NICOLA ALAIMO baritono ORCHESTRA SINFONICA ROSSINI a cura di Orchestra Sinfonica G. Rossini biglietti da € 5 a € 15

DOMENICA 1 MARZO

Museo Nazionale Rossini, ore 10 VISITA GUIDATA SPECIALE Approfondimento sulla vita e le opere di Rossini a cura di Sistema Museo compresa nel biglietto di ingresso Museo Nazionale Rossini, ore 11.30 VIRTUOSI AL MUSEO musiche Bach, Kreisler violino Lisa Rieder a cura di CIMP Rossini International Competition ingresso gratuito

Teatro Sperimentale, ore 17 ANDAR PER FIABE AL PROFUMO DI ROSSINI CENERENTOLA. ROSSINI ALL’OPERA di Pasquale Buonarota, Nino D’Introna e Alessandro Pisci musiche Gioachino Rossini adattamento musicale e al pianoforte Diego Mingolla con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Mirjam Schiavello regia Nino D’Introna scene Lucio Diana costumi Roberta Vacchetta una produzione Fondazione TRG Onlus biglietti da € 5 a € 8 dalle 16 vi aspettano a Teatro Libretto all’Opera di R. Gioacchino mostra di illustrazioni-spartito di Isabella Galeazzi Una volta c’era un re, che a star solo s’annoiò… mostra a cura di Liceo Artistico Mengaroni Le Storie ad alta voce… con i lettori volontari dell’Associazione Le Voci dei Libri e dopo lo spettacolo Buon compleanno, Gioachino! merenda a cura di Catering Mariella Mosca

Balcone Casa Rossini, ore 18.30 CONCERTO DAL BALCONE

Teatro Rossini, ore 21 CELEBRAZIONI ROSSINIANE STEFAN MILENKOVICH direttore e violino solista FORM – ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA musiche Paganini/Rossini, Britten, Beethoven a cura di Ente Concerti biglietti da € 8 a € 25

MARTEDÌ 3 MARZO

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado A PRANZO CON ROSSINI Menù rossiniano per le scuole della città a cura di Comune di Pesaro – Assessorato alla Bellezza e alla Crescita Servizio Ristorazione Scolastica, Gemeaz Elior

MERCOLEDÌ 4 MARZO

Teatro Rossini, ore 21 VINICIO CAPOSSELA BESTIARIO D’AMORE in collaborazione con Ventidieci biglietti da € 25 a € 53 GIOVEDÌ 5 MARZO

Fano, Teatro La Fortuna, ore 17 L’ITALIANA IN ALGERI Dramma giocoso in due atti libretto Angelo Anelli musica Gioachino Rossini direttore d’orchestra Vincenzo Milletarì regia Cecilia Ligorio Mustafà Nicolò Donini, Lindoro Matteo Roma Isabella Francesca Di Sauro, Elvira Giorgia Paci Zulma Mariangela Marini, Haly Pablo Gálvez, Taddeo Peter Sokolov Orchestra Sinfonica G. Rossini Coro del Teatro della Fortuna Maestro del Coro Mirca Rosciani nuovo allestimento Fondazione Rete Lirica delle Marche in collaborazione con Rossini Opera Festival e con Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” [anteprima giovani, debutto sabato 7 marzo, ore 20.30]

SABATO 7 MARZO

Casa Rossini, ore 19 I MIEI PRIMI 7 GIORNI Evento speciale con visita guidata e brindisi a cura di Sistema Museo biglietto € 9

Teatro Rossini, ore 21 EZIO BOSSO & CONSERVATORIO ROSSINI in concerto EZIO BOSSO direttore solisti, coro e orchestra del CONSERVATORIO ROSSINI con la partecipazione dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” musiche Mozart, Beethoven, Rossini a cura di Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” biglietti da € 10 a € 40

DOMENICA 8 MARZO

Teatro Rossini, ore 11 ROSSINI È (ANCHE) UN TEATRO! Passeggiata nel teatro segreto a cura di Cooperativa Teatro Skené prenotazione necessaria 339 6565106 biglietto € 8

Museo Nazionale Rossini, ore 17 SOGNI DI STOFFA. DONNE AL BALLO NELL’OTTOCENTO a cura di Sara Benvenuti e Sistema Museo nell’ambito di Nel salotto di Olympe prenotazione obbligatoria (minimo 5 persone) 0721 1922156 biglietto € 6

Teatro Rossini, ore 18 CONCERTO ROSA. MUSICISTE DAL MONDO OLIMPIA incontra ZOHRA Concerto di beneficenza a favore di ANIM Istituto musicale nazionale afghano ORCHESTRA OLIMPIA musiche Beethoven, brani tratti dalla tradizione popolare afghana direttore Francesca Perrotta violino Sonig Tchakerian violoncello Meehae Ryo pianoforte Roberta Pandolfi con la partecipazione straordinaria delle musiciste afghane Maram Ataiy e Meena Karimi e del Direttore di ANIM Ahmad Sarmast vincitore del Premio Nobel della Musica 2018 interventi teatrali Clio Gaudenzi biglietti da € 10 a € 20

Chiesa dell’Annunziata, ore 21 GIOACHINO E AMADEUS: DUE GENI A CONFRONTO musiche Rossini, Mozart con alunni del Liceo musicale G. Marconi di Pesaro direzione al pianoforte Alessandra Cenerelli ingresso gratuito

LUNEDÌ 9 MARZO

Teatro Rossini, ore 21.15 INNO ALLA GIOIA Per il Giappone dall’Italia e dal Vaticano Consegna al tenore e manager Masahiro Shimba del Pesaro Music Awards 2019 DANIELE AGIMAN direttore ORCHESTRA SINFONICA ROSSINI solisti e coristi da Italia e Giappone biglietto cortesia € 3

DAL 21 FEBBRAIO AL 9 MARZO

Casa Rossini MOSTRA “PESARO CELEBRA ROSSINI” I manifesti delle celebrazioni rossiniane testimonianza del fervore dei pesaresi per l’illustre concittadino a cura di Fondazione Rossini

Orario sedi museali [salvo eventi in orari extra]

Museo Nazionale Rossini da martedì a domenica ore 10 – 13 / 15 – 18 ore 17 visita guidata tutti i giorni sabato 29 febbraio, ingresso gratuito al percorso museale e alla visita guidata delle ore 17 info T 0721 1922156 info@museonazionalerossini.it Palazzo Mosca – Musei Civici e Casa Rossini da martedì a giovedì ore 10 – 13; da venerdì a domenica ore 10 – 13 / 15.30 – 18.30 Sonosfera® a Palazzo Mosca – Musei Civici tutti i giorni su prenotazione, gruppi da 15 a 60 persone venerdì, sabato, domenica e festivi ore 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30 (posti limitati, prenotazione consigliata) info T +39 0721 387 541 (biglietteria Palazzo Mosca – Musei Civici) info T +39 0721 192 2156 (biglietteria Museo Nazionale Rossini)

ingresso a pagamento, gratuito fino a 18 anni e per i possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro

Tempietto Rossiniano – Palazzo Olivieri apertura su prenotazione, ingresso gratuito T 0721 30053 (da lunedì a venerdì ore 9 – 13)

INFO & PRENOTAZIONI

Biglietteria Teatro Rossini 0721 387621-20 mer – sab 17 – 19.30; nei giorni di spettacolo 10 – 13 e dalle 17 Biglietteria Teatro Sperimentale 0721 387548 il giorno di spettacolo 10 – 13 e dalle 17 Biglietteria Chiesa dell’Annunziata 334 3193717 il giorno stesso da un’ora prima dell’evento AMAT 071 2072439 / 2075880