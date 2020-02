Programma contabilità ordinaria: serve davvero?

Milano, 17 febbraio 2020 – Ogni attività imprenditoriale deve seguire un regime contabile all’altezza del fatturato e del quadro generale dell’attività stessa. Tra questi c’è la contabilità ordinaria che, per effetto del T.U.I.R, va ad applicarsi alle società di persone ed alle ditte individuali che nell’esercizio precedente hanno superato la soglia di ricavi di 400mila euro se si tratta di imprese che svolgono l’attività di prestazione di servizi e 700.000 euro per la produzione di beni o per il commercio.

Cos’è la contabilità ordinaria

Ogni attività, dunque, ha l’obbligo di tenere le scritture contabili come l’elenco dei registri obbligatori che cambia in baso al tipo di contabilità. Come abbiamo detto la contabilità ordinaria si applica alle imprese che nel corso del periodo d’imposta precedente hanno fatturato per un importo superiore ai 400 mila euro ed i 700mila euro. Sono obbligati a tenere le scritture contabili le società S.P.A., S.r.l. S.r.l.s., S.a.p.a., gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, le associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e gli stabili organizzazioni di società ed enti non residenti.

Gli strumenti per la contabilità ordinaria

Sia nelle piccole e medie imprese che nelle imprese di grande entità la contabilità ordinaria viene effettuata tramite software che ne semplificano tutto il processo di raccolta dati e si rivelano molto utili anche per la crescita proprio business ma anche per chi è in procinto di aprire una propria attività. Il programma di contabilità ordinaria, dunque, è qualcosa di indispensabile per tutti i soggetti che ne hanno bisogno per avere sempre tutto sotto controllo. Soprattutto per le start-up che, spesso, hanno difficoltà a gestire tutte le attività amministrative data l’enorme mole di lavoro che si presenta a queste aziende.

Per questo motivo è importante poter contare su un programma di contabilità ordinaria che risulti essere semplice ed efficace, in modo da permettere di avere un’idea chiara del rendimento dell’attività. Questo programma è anche capace di semplificare il lavoro all’interno dell’azienda, inviando tutti i dati necessari al proprio commercialista senza correre il rischio di dimenticare le scadenze.

In primis un buon programma di contabilità ordinaria deve essere in grado di far controllare in tempo reale tutte le fatture, sia in entrata che in uscita. Molti programmi i sono dotati di meccanismi di parametrizzazione dei dati e automazione delle operazioni che velocizzano il lavoro all’interno degli uffici lavorativi ed allo stesso tempo ne riducono il margine di errori. Tali programmi sono studiati e realizzati per essere intuitivi e semplici da utilizzare, in modo da azzerare i tempi di utilizzo e quelli di apprendimento, visto che il ciò agevola l’aumento della produttività. Oltre a questo fattore è molto importante poter collegare il programma in questione alle anagrafiche dei clienti, a quelle dei fornitori per i prodotti ed i servizi. Ciò permette un inserimento dati agevole e senza dispendio di tempo.

Insomma, in tempi in cui la tecnologia è sempre più importante le aziende non possono non avere un buon programma di contabilità ordinaria.

