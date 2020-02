Rho. Lavori alla rete del gas a Passirana: 21 e 28 febbraio chiusure notturne in via Settembrini, via Cantù e via Lainate

(mi-lorenteggio.com) Rho, 17 febbraio 2020. Due notti di lavori per completare i lavori di allacciamento alla rete del gas a Passirana: è quanto ha pianificato l’azienda NED reti distribuzione gas per eseguire i lavori in via Settembrini, via Cantù e via Lainate. In particolare: il 21 febbraio saranno chiuse le vie Cantù e Settembrini, il 28 febbraio sarà il turno di via Lainate.

Gran parte della condotta è stata posata all’interno di piste ciclabili e sterrato per limitare i disagi ai residenti di Passirana e l’impatto sulla viabilità della zona. Per terminare i lavori occorre procedere con la chiusura di strade: per evitare disagi alla viabilità, NED ha deciso di eseguire i lavori in orario notturno, il venerdì in quanto è il giorno della settimana in cui la circolazione di mezzi pesanti è minore.

Questo il calendario:

– Dalle ore 20 del 21 febbraio alle ore 6 del 22 febbraio: chiusura delle vie Settembrini e Cantù. Il traffico proveniente da sud sarà deviato in via Lainate e da nord a Passirana.

Durante la chiusura saranno realizzati i lavori contemporaneamente in due cantieri.

– Dalle ore 20 del 28 febbraio alle ore 6 del 29 febbraio: chiusura via Lainate. Deviazioni in via Cantù e via Settembrini.

Sul posto sarà installata la cartellonistica per le deviazioni.

Redazione