TERRAVIVA – RIONI & RADICI ALL’AUCHAN CESANO BOSCONE

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 17 febbraio 2020- TERRAVIVA – RIONI & RADICI è in corso da sabato 8 febbraio al Centro Commerciale Auchan Cesano Boscone con l’obiettivo di far conoscere e dare spazio e voce alle realtà culturali e associative del territorio aprendo le porte del Centro Commerciale alla cultura a 360° a tutti i clienti. Protagoniste le realtà associative ed imprenditoriali del territorio con eventi a loro dedicati, quali ad esempio incontri di presentazione di libri di autori locali, laboratori ludico-creativi per bambini e ragazzi, eventi musicali e sportivi, teatro e tanto altro. Il progetto vede al centro un’area libro (piccola biblioteca) con un servizio gratuito di prestito/scambio e donazione, grazie al presidio – attivo dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ogni week end a partire da sabato 8 febbraio – di una risorsa dedicata.

Sabato 8 Febbraio, dalle ore 16,00, presso l’Area Show – al primo piano presso Porta Lorenteggio – del Centro Commerciale Auchan Cesano Boscone si incomincia con un vernissage ricco di sorprese: esibizione musicale a cura di Ricordi Music School; si balla con dimostrazioni di tip tap e pole dance a cura dei professionisti ed allievi dell’A.S.D. DanzaMania; si continua con esibizione di areodance e full body a cura di Palestre ABC; si passerà a un momento di lettura scenica con I Rabdomanti, si ritorna a ballare con il reggaeton, hip hop, danza moderna a cura di Marty Dance Academy, seguirà dimostrazione di karate e krav maga a cura di KSC Karate, si conclude con esibizione di danza del ventre a cura di La Vie en Rose e poi zumba a cura di Bajlando.

In contemporanea presso l’Area Libro, sempre al primo piano, il laboratorio ludico-creativo Un inverno colorato a cura della Cooperativa Sociale Educare

Domenica 9 Febbraio, dalle ore 16,30, presso l’Area Show – al primo piano presso Porta Lorenteggio – del Centro Commerciale Auchan Cesani Boscone si terrà l’evento Dance Academy Show!: esibizioni di balli caraibici, salsa portoricana, bachata, bachata sensual e bachatango a cura degli allievi e insegnanti a cura dell’ASD Maury Dance Academy

Sabato 15 Febbraio, dalle ore 10,00 alle ore 20,00, presso l’Area Show – al primo piano presso Porta Lorenteggio – del Centro Commerciale Auchan Cesano Boscone, in occasione di San Valentino, si terrà l’evento Extemporary Art Day!: diversi artisti dell’Accademia Italiana del Terzo Millennio esporranno in una mostra estemporanea i loro dipinti che ritraggono il tema dell’amore.

A seguire gli artisti stessi, dalle ore 14,30, dipingeranno dal vivo delle loro nuove opere che trattano sempre l’amore in tutte le sue sfacettature

Sabato 22 Febbraio, dalle ore 16,30, presso l’Area Show – al primo piano presso Porta Lorenteggio – del Centro Commerciale Auchan Cesano Boscone si terrà l’evento Waiting For Carnival!: le animatrici di Torta in Cielo coinvolgeranno i bambini in un fantastico truccabimbi, baby dance e sfilata delle mascherine.

Domenica 23 Febbraio, dalle ore 16,30, presso l’Area Libro – al primo piano presso Porta Lorenteggio – del Centro Commerciale Auchan Cesano Boscone, continuerà l’evento Waiting For Carnival!: gli educatori della Cooperativa Sociale EDUCARE coinvolgeranno i bambini in un laboratorio ludico-creativo in cui realizzeranno le mascherine di carnevale, nella lettura animata, truccabimbi e concluderanno con uno spettacolino di marionette e musica.

Sabato 29 Febbraio dalle ore 16,30, presso l’Area Show – al primo piano presso Porta Lorenteggio – del Centro Commerciale Auchan Cesano Boscone, si terrà l’evento Carnival Music Show!: gli animatori di Priscilla intrattenimenti ed educazione coinvolgeranno i bambini trucca bimbi, baby dance, giochi musicali, giochi di gruppo, mini show di bolle di sapone giganti e per finire una fantastica sfilata delle mascherine!