De Corato: presenza militari sui treni fondamentale per prevenzione reati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 febbraio 2020 – L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato ha ringraziato i militari di pattuglia alla Stazione di Milano Cadorna per l’arresto di un extracomunitario per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e molestie.

“Questo ennesimo episodio – aggiunge l’assessore regionale alla Sicurezza – evidenzia quanto sia importante la presenza dell’Esercito non solo nelle stazioni ma anche sui treni”.

RIMPATRIARE GLI IRREGOLARI CON PRECEDENTI – “In Lombardia – ricorda De Corato – secondo l’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità (ORIM) e Polis, sono 112.000 i clandestini presenti, 42.770 dei quali provenienti dall’Africa (15.910 sono a Milano). Auspico il rimpatrio immediato per l’arrestato e di tutti gli stranieri irregolari con precedenti e recidivi. Rimpatrio che – conclude l’assessore – con l’apertura del Cpr di via Corelli, recentemente confermata dal Ministro dell’Interno Lamorgese, sarà ancora più veloce”.