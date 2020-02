(mi-lorenteggio.com) Peschiera Borromeo, 18 febbraio 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:13, in località Cascina Brusada un passante ha rinvenuto cadavere in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono giunti i Carabinieri, che indagano per risalire all’identità della vittima e capire le cause del decesso.

V. A.