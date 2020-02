Calcio a 5 AMF: Buon momento per il Lainate Futsal !

(mi-Lorenteggio.com) Lainate, 19 febbraio 2020 – Ottimo momento per il sodalizio lainatese del Giardino Danzante Lainate Futsal , archiviata la fase della Winter Cup chiusa al 4°Posto il team di mister Daniele De Dionigi ha iniziato la fase primaverile del Campionato della Federazione Italiana Football Sala della Lega Five FIFS che si chiuderà a fine maggio con una vittoria per 6 a 5 contro l’Atletico Lombardo di Trezzano Sul Naviglio, con tripletta di Pier Paolo Mileti , doppietta di Giovanni Restelli e rete di Giovanni Brunacci; da segnalare inoltre l’integrazione in rosa del laterale messicano classe 1996 Alexis Valle proveniente dall’Universitad di Santiago de Compostela (Spagna).

Il Team Lainatese il prossimo Sabato 22 Febbraio sarà in trasferta in Svizzera a Samaden (Canton Grigioni) dove affronterà in un Test Match di Lusso la formazione di Serie A Svizzera dell’FC Engadin , vero banco di prova per la società della Presidentessa Rotella Ileana che sta programmando inoltre il ritorno nelle Competizioni LND Lombardia per la Stagione 2020/2021.