Ceriano – Festa del gatto: disegni, foto e visita al gattile

I randagi possono essere ottenuti in adozione

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 19 febbraio 2020 – Il 17 febbraio, l’Amministrazione comunale ha voluto celebrare la ricorrenza della “Festa del gatto”, istituita 30 anni fa dalla giornalista gattofila Claudia Angeletti. Quest’anno, per iniziativa dell’Assessore alla tutela degli animali, Antonella Imperato, è stato allestito un angolo celebrativo con una raccolta di foto e disegni di gatti inviati da proprietari cerianesi di questi animali, allo scopo di portare l’attenzione su un’importante novità sul fronte della tutela della salute dei gatti, ovvero l’obbligo istituito da Regione Lombardia, di applicare il microchip ai nuovi nati e adottati dal 1 gennaio 2020. “E’ una novità importantissima per una gestione più responsabile di questi animali” -ha spiegato l’assessore. La stessa Antonella Imperato, insieme al collega assessore e vicesindaco, Dante Cattaneo, ha fatto visita alla sezione del “gattile” del centro di recupero animali domestici “Fusi” di Lissone, attività che da anni collabora in convenzione con il Comune di Ceriano Laghetto per il recupero dei randagi. In particolare, i gatti sono affidati ad una struttura specifica di cui si prende cura l’associazione Randagi per caso Onlus, composta da volontari che si prendono cura degli animali abbandonati recuperati in strada, spesso in condizioni di salute precarie, che vengono curati, sterilizzati e messi a disposizione per le adozioni. “E’ possibile entrare in contatto direttamente con l’associazione, tramite pagina Facebook, oppure chi è interessato ad adottare un gatto può anche inviare una mail in Comune a giovani@comune.ceriano-laghetto.mb.it “ -conclude l’assessore Imperato.

