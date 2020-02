Champions, Cambiaghi a S. Siro: tutta Regione Lombardia unita per tifare Atalanta

Lunedì il presidente Antonio Percassi sarà premiato in Regione ‘Personaggio dell’Anno’ dai giornalisti sportivi dell’Ussi

L’assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, sarà presente questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza, alla partita degli ottavi di finale della Champions League dell’Atalanta contro il Valencia.

“Tutta Regione Lombardia si unisce per fare il tifo all’Atalanta. Si preannuncia una serata storica e da assessore regionale ho voluto prendere parte al match per portare il mio sostegno alla squadra di Gasperini in questa indimenticabile avventura per tutto il popolo della Dea – ha sottolineato Martina Cambiaghi – Lunedì premierò in Regione il presidente e patron dell’Atalanta Antonio Percassi come ‘Personaggio dell’Anno’ con un riconoscimento del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi. E’ l’anima di una società che ha saputo diventare una delle prime forze del calcio italiano”.