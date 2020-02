Fontana e Piani plaudono a poesia coraggiosa della studentessa antibullismo

Milano, 19 febbraio 2020 -“Una testimonianza forte e importante che può essere di aiuto e di conforto per molti altri adolescenti”. Così l’assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani si è espressa a proposito della vicenda dell’undicenne di Soncino (Cr) Flavia Marchini, bullizzata da una compagna di scuola.

Flavia Marchini, come raccontato con attenzione dal quotidiano ‘La Provincia di Cremona’, ha risposto con una lettera in versi alla coetanea che la copriva di insulti da qualche tempo, sul valore del rispetto e sul peso dei gesti di bullismo, usando parole semplici ma incisive.

“Più di qualsiasi esperto o altro adulto, Flavia ha mandato un messaggio che spero potrà essere utile a sensibilizzare sul triste fenomeno, tanti altri ragazzi della sua età. Per questo mi auguro di poterla incontrare presto, insieme alla sua classe, a Palazzo Lombardia e, se lei lo vorrà, invitarla a partecipare, alle varie iniziative di contrasto al bullismo che Regione Lombardia da qualche anno mette in campo”.

L’assessore si unisce al plauso del presidente Attilio Fontana che poche ore fa, sul proprio profilo Facebook, ha voluto rimarcare l’esempio e il coraggio della giovane lombarda.