Frana Varzi (Pavia), Foroni: pronto decreto per messa in sicurezza, da Regione 300.000 euro

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2020 – Regione Lombardia e Provincia di Pavia hanno raggiunto un accordo per mettere in sicurezza la strada provinciale tra Varzi (Pv) e la località Nivione, ostruita da una frana che recentemente aveva creato notevoli disagi negli spostamenti ai residenti.

L’intervento prevede l’erogazione di fondi rispettivamente per 300 mila euro e 352 mila euro da parte di Regione e Provincia.

L’intesa è stata perfezionata tra l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, il presidente della Provincia di Pavia Vittorio Poma, il comune di Varzi e il Presidente della Comunità Montana Giovanni Palli.

“Un intervento importante – ha detto l’assessore al Territorio e protezione civile Pietro Foroni – per garantire in tempi stretti il ripristino della viabilità in un punto strategico di collegamento tra la Lombardia e il Piemonte. La firma del provvedimento con cui diamo il via libero all’intervento di sistemazione complessiva è prevista in questi giorni”.

L’intervento si rende necessario non solo per una questione di viabilità ordinaria ma anche per prevenire la possibile ostruzione di un corso d’acqua inciso nella valle, il cui alveo potrebbe essere ostruito in caso di un ulteriore distacco del versante.

