Lombardia E’ Ricerca. Insediata Giuria del Premio: Andrea Ferrari presidente

(mi-loreteggio.com) Milano, 19 febbraio 2020 – Si è svolto oggi l’insediamento della Giuria del Premio Lombardia è Ricerca 2020, dedicato quest’anno al tema della sostenibilità ambientale. Nel corso dell’incontro è stato eletto Presidente della Giuria il Professore di nanotecnologia presso l’Università di Cambridge Andrea Ferrari.

“Nell’azione di governo di Regione Lombardia, che punta a mettere la persona al centro di ogni scelta – ha commentato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – la sostenibilità ambientale è una priorità strategica. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei lombardi conciliando le esigenze di crescita produttiva. E’ quindi a questi temi che abbiamo deciso di dedicare il premio ‘Lombardia è Ricerca’ di quest’anno”.

“La nostra Regione – ha proseguito il presidente Fontana – è motore di sviluppo per tutta la nazione, occorre – per confermare il primato lombardo – lavorare al superamento della dicotomia fra crescita economica e sostenibilità ambientale, favorendo la transizione verso nuovi paradigmi. Regione ospiterà a ottobre del 2020 la prima Conferenza sul Clima dedicata ai giovani a Milano. Si tratta della prima volta in Italia nella storia delle Conferenze sul Clima in cui giovani di tutto il mondo si incontreranno per due giorni e adotteranno una dichiarazione finale da portare in novembre all’attenzione dei decisori alla Cop26 di Glasgow”.

Il Premio Lombardia è Ricerca 2020 sarà assegnato per una scoperta di alto valore scientifico che presenti significative ricadute in termini di miglioramento della qualità della vita. Si considereranno scoperte originali con ricadute anche economiche e sociali.

Le candidature possono essere presentate da tutti gli scienziati compresi nella lista ‘Top Italian Scientists’ di ciascuna delle aree relative al tema del Premio, circa 3800. Tutto il percorso, dall’insediamento della giuria alla proclamazione del vincitore, si svolgerà su piattaforma trasparente con tecnologia blockchain.

“Siamo orgogliosi che questo sia uno dei premi scientifici più importanti nel panorama internazionale” ha aggiunto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala.

“Uno degli obiettivi di questo Premio – ha sottolineato – è anche quello di promuovere i centri di ricerca lombardi in sinergia con i più grandi scienziati del mondo. Per questo è stato stabilito che il Premio, dal valore di un milione di euro, debba essere destinato per almeno il 70% per sviluppare la scoperta vincitrice sul nostro territorio con significative ricadute economiche e occupazionali”.

Il riconoscimento sarà consegnato nel corso della Giornata della Ricerca di Regione Lombardia, dedicata alla memoria di Umberto Veronesi, che si svolgerà il 13 novembre al Teatro alla Scala di Milano.

I giurati

Andrea C. Ferrari – Presidente

Professore di nanotecnologia presso l’Università di Cambridge UK, Direttore del Cambridge Graphene Centre e Presidente del Comitato Esecutivo del progetto ‘Graphene Flagship’, finanziato dalla Comunità Europea.

Giorgio Bernardi

Direttore di Ricerca Onorario al CNRS. Ha diretto l’Istituto Jacque Monoddi Parigi ed è stato Presidente della Stazione Zoologica di Napoli e Capo del Laboratorio di Evoluzione Molecolare.

Paola Bonfante

Professoressa emerita, già ordinario di Botanica nell’Università di Torino. È stata Direttrice del Dipartimento di Biologia delle Piante e responsabile del Centro Studi sulla Micologia del Terreno al CNR.

Roberto Bassi

Professore Ordinario di Fisiologia delle Piante presso l’Università di Verona. Membro dell’Accademia dei Licei e dell’Accademia europea.

Marco Gobetti

Professore Ordinario presso la Facoltà di Scienze e Tecnologia dell’Università di Bolzano. Membro del Comitato Italiano di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita.

Roberto Cingolani

Responsabile dell’innovazione tecnologica di Leonardo dopo essere stato dal 2005 al 2019 direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova.

Liberato Manna

Responsabile del Dipartimento di Nanochimica presso l’IIT. Professore di Nanoscienze Quantistiche presso il Kavli Institute of Nanoscience della TU Delft (Netherlands).

Giuseppe Remuzzi

Direttore dell’IRCCS Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Già presidente dell’International Society of Nephrology (ISN) e membro del CDA dell’Istituto Superiore di Sanità.

Carlo La Vecchia

Ordinario di Statistica medica ed Epidemiologia presso l’Università degli Studi di Milano, Temporary advisor all’OMS, Commendatore della Repubblica Italiana per meriti scientifici.

Maurizio Prato

Professore Ordinario di Chimica Organica presso l’Università di Trieste e Ricercatore presso il CIC BiomaGUNE di San Sebastián in Spagna.

Silvia Bordiga

Professore ordinario di Chimica Fisica presso l’Università di Torino e membro INSTM. Vincitrice di un “Synergy Grant” assegnato dall’ERC e del Francois Gault Lectureship Award.

Pierpaolo Pandolfi

Professore di Medicina e Patologia presso la Harvard Medical School. Direttore Scientifico del Cancer Center e Cancer Research Institute del Beth Israel Deaconess Medical Center.

Giovanni Dosi

Professore di Economia presso la Scuola Superiore Sant’Anna. Condirettore delle task force ‘Industrial Policy’ e ‘Intellectual Property Rights’ presso la ‘Initiative for Policy Dialogue’ della Columbia University.

Dario Farina

Professore di “Neurorehabilitation Engineering” presso l’Imperial College di Londra. È stato Direttore dell’Institute of Neurorehabilitation Systems presso la Georg-August University a Göttingen.

Giulio Cerullo

Professore presso il Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano. Svolge attività nel campo della Fisica dei Laser, dell’Ottica non Lineare e della Fisica della Materia.

