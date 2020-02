Superano quota 200.000 gli apparati Telepass connessi allo sconto del 20% sui pedaggi esatti lungo A58-TEEM

Famiglie e imprese non ancora iscritte alla promozione 2020 possono accedervi con un clic in ogni momento

Le nuove adesioni all’agevolazione registrate nei primi due mesi dell’anno, la conferma automatica del Best Price per quanti già ne godevano nel 2019 e il congelamento delle tariffe deciso il 1°gennaio scorso stanno permettendo di risparmiare agli utenti che privilegiano l’Autostrada taglia-file Melegnano-Agrate rispetto ad altre Arterie così congestionate da non garantire tempi certi di spostamento. La facilitazione non solo consente di percorrere anche A35-BreBeMi ma viene pure riconosciuta sette giorni su sette in ordine a qualsiasi tratta coperta da automobilisti, autotrasportatori e motociclisti. Ottenerla è semplice

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2020 – S’è concluso alle 10 di oggi il conto alla rovescia verso il superamento di quota 200.000 in ordine ai Telepass connessi allo sconto (20%) sui pedaggi esatti lungo A58-TEEM che Tangenziale Esterna SpA riconosce agli automobilisti, agli autotrasportatori e ai motociclisti dotati di apparati per i pagamenti elettronici.

Si tratta di un risultato che non solo accredita il successo tributato dagli utenti per la promozione in atto ma che consente pure alla Concessionaria dell’Autostrada taglia-file Melegnano-Agrate (33 chilometri raccordati con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste) di centrare uno degli obiettivi fissati per i primi mesi dell’anno.

Le nuove adesioni all’agevolazione registrate dopo la proroga sino al 31 dicembre prossimo, il rinnovo automatico del Best Price per quanti già ne godevano nel 2019 e il congelamento delle tariffe deciso il 1° gennaio scorso stanno permettendo, insomma, alla Società di crescere fornendo un aiuto concreto ai clienti desiderosi di risparmiare.

I 200.000 apparati iscritti all’iniziativa risultano attivati, del resto, su altrettanti mezzi a bordo dei quali le 60.000 tra famiglie e imprese titolari dei relativi contratti Telepass Family (al massimo due veicoli leggeri per nucleo) e Business (nessun limite al numero e agli assi dei mezzi leggeri e pesanti) affrontano viaggi legati a lavoro o tempo libero.

Tangenziale Esterna SpA auspica, quindi, che la semplificazione della procedura da espletare per ottenere l’applicazione dello sconto (ormai basta poco più di un clic) persuada a sottoscrivere la promozione altri utenti interessati a contenere i costi derivanti dai movimenti calmierando le spese derivanti sia dai pedaggi sia dai carburanti.

La facilitazione, apprezzata soprattutto dalla clientela che privilegia A58-TEEM rispetto ad altre Arterie così congestionate da non garantire tempi certi di percorrenza, è estesa, d’altra parte, pure ad A35-BreBeMi (62 chilometri da Castegnato a Liscate) in modo da favorire una fruizione completa della Direttissima Autostradale tra Milano e Brescia.

Il Best Price è caratterizzato, inoltre, da un modulo open giacché, al contrario di determinate riduzioni accordate da alcuni Operatori a fasce ristrette di guidatori, viene proposta a qualsiasi utente sette giorni su sette indipendentemente dal tipo di mezzo usato, dal numero di viaggi effettuati e dal chilometraggio della tratta coperta.

L’accesso all’agevolazione, che decade lungo le Interconnessioni di A58-TEEM con A1 Milano-Napoli e con A4 Torino-Trieste poiché in carico a Concessionarie differenti, si rivela, insomma, sempre più a misura di automobilisti, autotrasportatori e motociclisti intenzionati a fare, per la prima volta durante il 2020, un po’ di economia ai Caselli.

Per usufruire dell’offerta come nuovi aventi diritto, gli utenti interessati a risparmiare, dalla data di sottoscrizione sino a fine anno, il 20% sulle tariffe stabilite dal Ministero delle Infrastrutture riguardo ai transiti lungo A58-TEEM e/o A35-BreBeMi devono seguire le istruzioni riportate sui Siti Internet www.tangenziale.esterna.it e www.brebemi.it.

Le procedure di iscrizione sono illustrate, inoltre, dagli addetti che rispondono ai numeri verdi di Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083). Presso il Punto Assistenza Clienti (Casello di Treviglio) è aperto (10-19,30 dal lunedì al venerdì; 8,30-13 il sabato), in ogni caso, uno sportello specializzato sulla scontistica.

La promozione in vigore su A58-TEEM (Vizzolo, Paullo, Pozzuolo, Gessate e Pessano) e/o su A35-BreBeMi (Liscate, Treviglio, Caravaggio, Bariano, Romano, Calcio, Chiari Est e Chiari Ovest) va inquadrata, comunque, nell’ottica dell’impegno profuso dalla Concessionaria al fine di supportare famiglie e imprese fidelizzate alla Melegnano-Agrate.

Tangenziale Esterna SpA schiude, infine, un orizzonte di risparmio pure ai clienti (10%) sprovvisti di Telepass rifinanziando l’opzione mirata a tutelare le pari opportunità: quanti attiveranno l’apparato elettronico allo scopo di pagare il 20% in meno lungo A58-TEEM e/o A35-BreBeMi si vedranno riconosciuta, infatti, la gratuità del canone previsto.

