TAXI ABUSIVI A MALPENSA, MAZZALI (FDI): ORA SERVE UN PERCORSO DI SEGNALETICA CONTRO GLI IRREGOLARI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2020 – “Grazie ai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza in un anno sono stati scovati, solo all’aeroporto di Malpensa, 47 tassisti irregolari, 9 dei quali completamente abusivi.

Sono d’accordo con la proposta dell’assessore alla sicurezza Riccardo De Corato di mettere in campo una campagna mediatica per contrastare questo fenomeno. Creando una collaborazione con tutti i terminali trafficati della Lombardia e le rispettive Polizie locali è sicuramente la soluzione.

Tutelare i nostri tassisti regolati, che applicano prezzi congrui alla qualità e serietà del servizio offerto, deve essere il nostro obiettivo.

Auspico che Regione Lombardia inizi un dialogo con i vertici delle società che gestiscono gli aeroporti lombardi per replicare la creazione di percorsi di segnaletica orizzontale e verticale anti- taxi abusivo attuata da pochi giorni a Fiumicino. Un percorso quello di Fiumicino che consiste in una segnaletica verticale e paratie «anti accosto» (per gli abusivi) che terminano in corrispondenza della fila dei taxi; guardie giurate e hostess in servizio dalle prime ore del mattino e fino all’una di notte; desk accoglienza all’interno dell’area doganale con hostess ufficiali di AdR che distribuiranno materiale informativo sul corretto uso dei taxi e tariffe ufficiali in diverse lingue; corsia riservata per i taxi con Pos a bordo funzionante; telecamere di sorveglianza gestite dalle forze dell’ordine”.

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

Redazione