A Mezzana riunione dell’Ufficio Presidenziale e del Comitato Direttivo Regio Insubrica

(mi-Lorenteggio.com) Mezzana/Canton Ticino, 20 feb) Si sono riuniti oggi a Mezzana in Canton Ticino i membri dell’Ufficio Presidenziale e del Comitato Direttivo della Comunità di lavoro Regio Insubrica. Erano presenti l’assessore alla Montagna, Enti locali, Piccoli Comuni e Rapporti con la Confederazione Elvetica e attuale presidente della Regio Insubrica, Massimo Sertori, il consigliere di Stato del Cantone Ticino, Norman Gobbi e l’assessore di Regione Piemonte, Matteo Marnati, oltre ai rappresentanti delle province di Como, Lecco, Novara, Verbano Cusio Ossola e della Città di Lugano.

L’Ufficio presidenziale ha preso atto del passaggio, nel prossimo mese di settembre, della Presidenza annuale della Regio alla Regione Piemonte, che si svolgerà nell’ambito delle celebrazioni per il 25° anniversario della fondazione della Comunità di lavoro Regio Insubrica.

“E’ stata l’occasione – ha dichiarato Sertori – per passare in rassegna i diversi temi di particolare attualità e di rilevanza che accomunano i territori della comunità di lavoro transfrontaliera, Regio Insubrica. Nello specifico – ha continuato – le parti si sono inoltre reciprocamente aggiornate sulle tematiche legate al nuovo bando del Programma Interreg 2014 – 2020 e alla programmazione 2021 -2027, alla questione del livello idrico estivo del Lago Maggiore, alla situazione del Comune di Campione d’Italia, nonché alla problematica dell’utilizzo in territorio italiano di veicoli aziendali targati in Svizzera dai lavoratori frontalieri, alle possibili ricadute delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e alla trasmissione oltre confine del segnale televisivo SSR/RSI”.

